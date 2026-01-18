Zaskakujące odpadnięcia z Australian Open mieliśmy zarówno u pań, jak i u panów. Z turniejem mężczyzn pożegnali się już Fabio Cobolli i Sebastian Korda. Wśród kobiet niespodzianek było znacznie więcej. Anna Blinkowa, Dajana Jastremska, Beatriz Haddad Maia, Marta Kostiuk, Jekatierina Aleksandrowa, Anastazja Pawluczenkowa - tych tenisistek nie zobaczymy już w rywalizacji singlistek w Melbourne. Odpadła też Venus Williams. Legendarna Amerykanka przystąpiła do turnieju z "dziką kartką", przegrała po zaciętym, trzysetowym boju z Olgą Danilović z Serbii.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Rosyjska legenda w szoku po tym, co stało się w Australian Open

Pierwszy dzień Australian Open mógł być szczególnie rozczarowujący dla Rosjan, bowiem stracili trzy swoje tenisistki. Anna Blinkowa przegrała z Australijką Talią Gibson w dwóch setach 1:6, 3:6, Jekatierina Aleksandrowa uległa Turczynce Zeynep Sonmez w trzech setach 5:7, 6:4, 4:6, a Anastasija Pawluczenkowa nieoczekiwanie musiała uznać wyższość Chinki Zhuoxhuan Bai w trzech setach 4:6, 6:2, 6:7 (10). Bai to zawodniczka z końca siódmej setki rankingu WTA.

Zdaniem Dinary Safiny największą niespodzianką jest szybkie odpadnięcie Aleksandrowej. Rosjanka jest 11. rakietą świata i spodziewano się po niej znacznie więcej. Ostatecznie trzeci raz z rzędu pożegnała się z Australian Open już po jednym meczu.

- Szczerze mówiąc, jestem w szoku po pierwszej rundzie. Naprawdę nie spodziewałam się porażki Aleksandrowej. Zwłaszcza że prowadziła, o ile się nie mylę, 3:1 przy swoim serwisie - powiedziała finalistka AO 2009 w rozmowie w "Best Tennis Podcast".

Swoje zwycięstwa odniosły Polina Kudiermietowa i Anastasija Potapowa. Pierwsza z nich pokonała w dwóch setach Hiszpankę Guiomar Maristany 6:2, 6:3, a druga Holenderkę Suzan Lamens w trzech setach 3:6, 7:5, 6:2. Ale obie nie reprezentują już Rosji. Kudiermietowa gra od tego sezonu dla Uzbekistanu, a Potapowa dla Austrii. Safina jednak nie kryje zadowolenia z wygranej Potapowej.

- Trochę oglądałam Nastię Potapową. Napisałam do niej po meczu: "Jesteś wojowniczką!". Przegrywała, nie robiła postępów, aż w końcu odniosła zwycięstwo. Darzę ją ogromnym szacunkiem i podziwem - przyznała.

Zobacz też: Głośna "kradzież" w świecie tenisa. Tak potraktowała swoją koleżankę

Safina była też zdziwiona wynikiem meczu Marty Kostiuk, która przegrała z Francuzką Elsą Jacquemot w trzech setach 7:6 (4), 6:7 (4), 6:7 (7). Ukrainka była wskazywana jako "czarny koń" tegorocznej edycji AO. W trakcie meczu nabawiła się kontuzji, która wpłynęła na jej grę.

- Kostiuk przegrała, a grała tak dobrze w Brisbane... Niestety, nie oglądałam, muszę to nadrobić - mówiła ikona rosyjskiego tenisa.

Australian Open potrwa do 1 lutego.