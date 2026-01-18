Marta Kostiuk (20. WTA) dwa lata temu osiągnęła największy sukces w turnieju wielkoszlemowym i awansowała do ćwierćfinału Australian Open. Wtedy Ukrainka przegrała z Coco Gauff 6:7, 7:6, 2:6. Teraz Kostiuk mogła liczyć na znów udany występ w Melbourne.

Dramat Marty Kostiuk. Tłumaczy, co jej się stało

Kostiuk w I rundzie Australian Open 2026 zmierzyła się z Francuzką Elsą Jacquemot (57. WTA). 23-letnia tenisistka po pasjonującym, trwającym aż trzy i pół godziny meczu przegrała 7:6, 6:7, 6:7. Ukrainka w drugim secie serwowała, by wygrać mecz przy stanie 7:6, 5:3. Nie wykorzystała jednak swojej szansy. W końcówce spotkania przeżyła dramat. W 12. gemie, gdy serwowała, aby doprowadzić do super tie-breaka, skręciła kostkę. Zdołała dokończyć mecz.

Teraz okazało się, że Kostiuk doznała poważnej kontuzji.

- Niestety, podczas dzisiejszego meczu nabawiłam się kontuzji kostki i po dalszych badaniach okazało się, że zerwałam więzadło, co oznacza, że nie będę mogła kontynuować gry w deblu Australian Open z moją wspaniałą partnerką Eleną Gabrielą Ruse - przyznała Ukrainka.

Dodała też, że po udanym początku tego roku liczy na szybki powrót do gry.

- Australian Open zawsze był jednym z moich ulubionych turniejów, więc nie wyobrażałem sobie, że mój występ tutaj skończy się w ten sposób. Ale to część tego sportu. Pomimo niepowodzenia, występ w Brisbane był świetnym początkiem roku [przegrała tam dopiero w finale z Aryną Sabalenką - red.]. Teraz czas skupić się na rekonwalescencji i nie mogę się doczekać powrotu na kort tak szybko, jak to możliwe. Życzę wszystkim wspaniałego Australian Open - dodała Kostiuk.

Jacquemot w II rundzie Australian Open zmierzy się z Kazaszką Julią Putincewą (105. WTA).