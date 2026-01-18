To był szalenie długi pojedynek w Melbourne. Elsa Jacquemot po trzech i pół godziny gry pokonała Martę Kostiuk w pierwszej rundzie Australian Open 6:7, 7:6(4), 7:6(7). To spora sensacja, gdyż Francuzka zajmuje 60. miejsce w rankingu WTA, podczas gdy Ukrainka jest 20. rakietą świata. Poza tym Kostiuk miała za sobą świetny turniej w Brisbane, w którym doszła aż do finału, gdzie ograła ją Aryna Sabalenka.

Jacquemot sprawiła niespodziankę. "To był jeden z największych meczów"

Jacquemot odniosła nie tylko premierowe zwycięstwo nad tenisistką z czołowej dwudziestki światowego rankingu, ale także pierwszy w karierze triumf w głównej drabince Australian Open. Jak podaje OptaAce na portalu X, był to również pierwszy pojedynek pań w erze Open podczas wielkoszlemowej rywalizacji w Melbourne, w którym doszło aż do trzech tie-breaków.

- To był jeden z największych meczów w mojej karierze. Na pewno będzie jednym z tych, których nie zapomnę - mówiła po spotkaniu francuska zawodniczka, cytowana przez "Ouest France". - To było naprawdę ciężkie spotkanie pod kątem mentalnym - przyznała Jacquemot.

Szczególnie drugi i trzeci set były nieprawdopodobne. W dwunastym gemie drugiej partii 22-letnia Francuzka obroniła piłkę meczową i doprowadziła do tie-breaka. W trzeciej odsłonie meczu Kostiuk podczas jednej z wymian zaliczyła groźnie wyglądający upadek. Na szczęście, nic poważnego się nie stało, choć po grze Ukrainki widać było, że coś jej dolega.

Tie-break (grany do dziesięciu punktów) stał na niesamowitym poziomie. Jacquemot prowadziła 5:1, po czym popełniła kilka podwójnych błędów serwisowych. Zrobiło się 7:7, ale Kostiuk nie wykorzystała swoich szans na triumf. Tym samym to francuska zawodniczka zagra w kolejnej rundzie z Julią Putincewą.

- Przeszłam tylko pierwszą rundę. Nie mówię sobie "wow, to szalone, pokonałam Martę, rozstawioną z numerem 20.". Od początku wierzyłam, że mogę wygrać ten mecz - stwierdziła Jacquemot, sugerując tym samym, że nie obawia się żadnej rywalki.

