Niepokojące wieści ws. Świątek tuż przed AO. Sztab Polki reaguje

Choć sezon 2026 ledwie co się zaczął, to Iga Świątek już ma wielki sukces na koncie. Razem z reprezentacją Polski sięgnęła po trofeum United Cup, pierwsze w historii. Udało się to dzięki grze całego zespołu. Gdy singiel zawodził, to Biało-Czerwonych ratował mikst. Świątek zaczęła turniej obiecująco, bo od zwycięstw z Evą Lys, Suzan Lamens i Mayą Joint, ale później przytrafiły jej się bardzo bolesne porażki - z Coco Gauff i Belindą Bencić. Wiele osób zaczęło kwestionować nie tylko formę 24-latki, ale i jej przygotowanie fizyczne. Twierdzono, że być może coś jej dolega.
Kolejne niepokojące wieści podał Matthieu Cohen, użytkownik X. "Mamy informacje od ekspertów pracujących dla Eurosportu, którzy mówią, że Iga ma problemy natury fizycznej... Nie trenowała, a wcześniej miała tylko krótkie treningi... Robi jednak wszystko, co w jej mocy, by być w stu procentach gotowa na pierwszą rundę..." - informował w sobotni wieczór.
Kilkanaście godzin później na tego tweeta zareagowała osoba z teamu Świątek. Mowa o Macieju Ryszczuku. Trener uspokoił kibiców w sprawie Polki. "Nic z tego nie jest i nie było prawdą" - ujawnił. Od razu pojawiły się komentarze, w których internauci podziękowali mu za sprostowanie. Jego post zebrał błyskawicznie ponad 200 polubień.
Możemy więc spodziewać się, że Świątek stanie do walki o tytuł Australian Open w pełni sił. Pierwszy mecz rozegra już w poniedziałek 19 stycznia około godziny 9:00 rano czasu polskiego. Jej przeciwniczką będzie 130. w rankingu Yue Yuan. Będzie to drugie bezpośrednie spotkanie pań w historii. Pierwsze wygrała Polka i to bardzo pewnie, bo 6:0, 6:3 - w drugiej rundzie WTA 1000 w Pekinie w 2025 roku.
Tylko tytułu Australian Open brakuje Świątek do tego, by wywalczyć Karierowego Wielkiego Szlema. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z meczów Świątek w Melbourne na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.