Niepokojące wieści ws. Świątek tuż przed AO. Sztab Polki reaguje

Choć sezon 2026 ledwie co się zaczął, to Iga Świątek już ma wielki sukces na koncie. Razem z reprezentacją Polski sięgnęła po trofeum United Cup, pierwsze w historii. Udało się to dzięki grze całego zespołu. Gdy singiel zawodził, to Biało-Czerwonych ratował mikst. Świątek zaczęła turniej obiecująco, bo od zwycięstw z Evą Lys, Suzan Lamens i Mayą Joint, ale później przytrafiły jej się bardzo bolesne porażki - z Coco Gauff i Belindą Bencić. Wiele osób zaczęło kwestionować nie tylko formę 24-latki, ale i jej przygotowanie fizyczne. Twierdzono, że być może coś jej dolega.

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Iga Świątek z problemami zdrowotnymi? Ryszczuk reguje

Kolejne niepokojące wieści podał Matthieu Cohen, użytkownik X. "Mamy informacje od ekspertów pracujących dla Eurosportu, którzy mówią, że Iga ma problemy natury fizycznej... Nie trenowała, a wcześniej miała tylko krótkie treningi... Robi jednak wszystko, co w jej mocy, by być w stu procentach gotowa na pierwszą rundę..." - informował w sobotni wieczór.

Kilkanaście godzin później na tego tweeta zareagowała osoba z teamu Świątek. Mowa o Macieju Ryszczuku. Trener uspokoił kibiców w sprawie Polki. "Nic z tego nie jest i nie było prawdą" - ujawnił. Od razu pojawiły się komentarze, w których internauci podziękowali mu za sprostowanie. Jego post zebrał błyskawicznie ponad 200 polubień.

Możemy więc spodziewać się, że Świątek stanie do walki o tytuł Australian Open w pełni sił. Pierwszy mecz rozegra już w poniedziałek 19 stycznia około godziny 9:00 rano czasu polskiego. Jej przeciwniczką będzie 130. w rankingu Yue Yuan. Będzie to drugie bezpośrednie spotkanie pań w historii. Pierwsze wygrała Polka i to bardzo pewnie, bo 6:0, 6:3 - w drugiej rundzie WTA 1000 w Pekinie w 2025 roku.

Tylko tytułu Australian Open brakuje Świątek do tego, by wywalczyć Karierowego Wielkiego Szlema.