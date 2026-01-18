Venus Williams pokazała, że wiek to tylko liczba. Tak przeszła do historii

- Cieszę się z powrotu do Australii i nie mogę się doczekać rywalizacji podczas australijskiego lata. Mam stamtąd tak wiele niesamowitych wspomnień i jestem wdzięczna za możliwość powrotu do miejsca, które tak wiele znaczyło dla mojej kariery - mówiła kilkanaście dni temu Venus Williams. Wówczas okazało się, że otrzymała "dziką kartę" od organizatorów turnieju wielkoszlemowego w Melbourne. Turnieju, w którym dwukrotnie meldowała się w finale, ale w obu przypadkach musiała uznać wyższość młodszej siostry, Sereny.

Co za początek Venus Williams! Przeszła do historii

W niedzielę Venus Williams postawiła pierwszy krok na korcie Australian Open od pięciu lat i to wystarczyło, by przeszła do historii. Jak podaje profil OptaAce na X, Amerykanka została najstarszą zawodniczką w historii tego turnieju w erze Open, która zagrała w głównej drabince. Od dziś rekord wynosi 45 lat i 215 dni. Poprzedni należał do Japonki Kimiko Date, która w 2015 roku miała ponad 44 lata. "Timeless" - tak o siostrze 23-krotnej mistrzyni wielkoszlemowej napisali statystycy, co w tłumaczeniu na język polski oznacza "nieprzemijająca", "ponadczasowa".

W niedzielę Williams mierzyła się z Olgą Danilović. Patrząc na pozycję obu pań w rankingu WTA, nie było wątpliwości, kto jest faworytką do zwycięstwa. Serbka plasuje się na 68. lokacie, a Amerykanka jest dopiero 576. Mimo tej olbrzymiej różnicy, nie można jej było skreślać. W końcu Venus to siedmiokrotna mistrzyni wielkoszlemowa w grze pojedynczej, a także była liderka zestawienia singlistek.

Pierwszy set był bardzo wyrównany, choć lepiej rozpoczęła go Williams, która po dwóch gemach prowadziła 2:0. Rywalka błyskawicznie doprowadziła jednak do wyrównania (2:2), ale w 10. odsłonie seta Amerykanka miała szansę, by go zamknąć. Nie wykorzystała jednak break pointa, dlatego też doszło do tie-breaka. W nim Williams postawiła kropkę nad "i", choć zrobiła to wykorzystując dopiero trzecią piłkę setową. "Wiek to tylko liczba, coś w rodzaju 7-6(5)... Venus Williams cofa czas, by w fascynujący sposób zaprezentować się w pierwszym secie z Olgą Danilović!" - czytaliśmy na koncie Australian Open w serwisie X.

Przestój w drugim secie. Później stało się to. Rollercoaster w trzeciej partii

Druga odsłona spotkania nie zaczęła się dla Amerykanki najlepiej. Szybko straciła własny serwis, przez co rywalka prowadziła już 3:0. Tej straty Williams nie udało się odrobić. W kolejnych gemach nie doszło do przełamań, co działało na korzyść Danilović. Serbka wygrała 6:3 i doprowadziła do trzeciej odsłony spotkania.

W niej byliśmy świadkami znakomitego odrodzenia Williams. Venus rozkręcała się z minuty na minutę, każda wygrana akcja dodawała jej pewności siebie, co było widać na korcie. Dość powiedzieć, że Amerykanka wygrała cztery pierwsze gemy. W piątej odsłonie seta jej passa dobiegła końca - Serbka wywalczyła break pointa i go wykorzystała. To podcięło skrzydła Williams, która nagle stanęła, a przeciwniczka doprowadziła do wyrównania. Dopiero w dziewiątym gemie Venus miała szansę wrócić do gry - obroniła wówczas aż dwa break pointy. Przy trzecim jednak skapitulowała, a cały gem trwał ponad kwadrans! Ostatecznie to Danilović wygrała tego seta 6:4 i cały mecz 2:1. W kolejnym etapie rywalizacji w Melbourne Serbka zmierzy się z wygraną pojedynku Coco Gauff - Kamilla Rachimowa.

Olga Danilović - Venus Williams 6:7(5), 6:3, 6:4