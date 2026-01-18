Marketa Vondrousova zna już smak zwycięstwa w turnieju wielkoszlemowym. W 2023 r. wygrała Wimbledon. Z kolei cztery lata wcześniej była blisko triumfu w Rolandzie Garrosie, gdzie wystąpiła w finale. W Australian Open nie radziła sobie jednak tak dobrze. Jej najlepszym wynikiem w karierze był awans do 4. rundy (2021 r.). Niestety już wiadomo, że tym razem nie uda się go poprawić.

Marketa Vondrousova ogłosiła ws. rezygnacji z Australian Open. "Bardzo mi przykro"

Gdy w Polsce mieliśmy środek nocy, czeska tenisistka poinformowała, że rezygnuje z gry w tegorocznej edycji. - Bardzo mi przykro, że musiałam wycofać się z Australian Open z powodu ciągłych problemów z barkiem. Po tym wszystkim, z czym się zmagam, muszę priorytetowo traktować swoje zdrowie, mimo że ta decyzja nie była łatwa. Dziękuję wszystkim za zrozumienie i wsparcie - napisała na InstaStories. Wiadomość przekazali dalej przedstawiciele Australian Open. - Życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia, Marketa - dodali w komunikacie na platformie X.

Problemy ze zdrowiem męczą 26-latkę już od dłuższego czasu. We wrześniu zeszłego roku Vondrousova z powodu kontuzji nie mogła przystąpić do ćwierćfinału US Open z Aryną Sabalenką. Później doznała dwóch z rzędu porażek i przedwcześnie zakończyła sezon. Przed rozpoczęciem Australian Open wzięła udział w zawodach w Brisbane i Adelaidzie, ale w obu spisała się słabo. W Brisbane już w pierwszym meczu pokonała ją Magdalena Fręch, a w Adelaidzie Czeszka po jednej wygranej zrezygnowała z dalszej gry.

Zastąpiła Vondrousovą. Już nie ma jej w turnieju

Na całej sytuacji mogła skorzystać jedna z rywalek. Przedstawiciele Australian Open podali, że miejsce Vondrousovej zajęła Taylor Townsend jako tzw. "szczęśliwa przegrana". Amerykanka odpadła wcześniej w ostatniej rundzie eliminacji po przegranej z Australijką Storm Hunter. Drugiej szansy jednak nie wykorzystała, bo w meczu I rundy uległa swojej rodaczce Hailey Baptiste 3:6, 7:6 (3), 3:6.

Polscy kibice czekają za to na pierwszy występ Igi Świątek. Polka rozpocznie turniej w poniedziałek 19 stycznia meczem z Chinką Yue Yuan ok. godz. 9 rano polskiego czasu.