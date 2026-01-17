Daria Kasatkina od wielu miesięcy w Rosji ma status "persona non grata". Już w marcu 2025 roku mówiła o tym, że będzie reprezentować Australię. "Z przyjemnością informuję Was, że mój wniosek o stały pobyt został zaakceptowany przez australijski rząd. Australia to miejsce, które kocham, jest niesamowicie gościnne i czuję się w nim zupełnie jak w domu" - informowała.

Kasatkina już nie jest Rosjanką. Oficjalnie. "Wolna"

Kasatkina właśnie otrzymała australijskie obywatelstwo, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych. "Oficjalnie Australijka. Szczęśliwa, wdzięczna i wolna" - napisała na swoim profilu na Instagramie.

Kasatkina to dziś 48. rakieta świata, ale w swojej karierze była znacznie wyżej sklasyfikowana. Wygrała aż osiem tytułów, a w 2021 roku zwyciężyła chociażby w Billie Jean King Cup. I choć w 2022 roku została mianowana tytułem Zasłużonego Mistrza Sportu Rosji, to zdecydowała się na zmianę obywatelstwa.

Co ciekawe Kasatkina w Rosji wywołała wzburzenie nie tylko faktem gry dla Australii, ale także swoim związkiem z łyżwiarką figurową Natalią Zabijako. Środowisko osób LGBTQ+ w Rosji nie ma łatwo.

- Chodzi o akceptację. Bo szczerze mówiąc, cały proces, wsparcie ze strony ludzi, innych obywateli, było niesamowite. Nie mogłam sobie wyobrazić, że pochodząc z zupełnie innego środowiska i otrzymując tak wielkie wsparcie od obcych ludzi, poczułam tak wiele miłości. Od zeszłego roku, ale teraz, kiedy jestem w pełni Australijką, jestem dumna i wdzięczna. To odpowiedzialność, ale właśnie tego szukałam - powiedziała cytowana przez agencję Reutera.