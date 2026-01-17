Gwiazda tenisa wycofała się z Australian Open!

18 stycznia rozpocznie się główna część turnieju Australian Open. Wcześniej od 12 stycznia śledziliśmy kwalifikację do pierwszej w tym roku wielkoszlemowej imprezy. Iga Świątek wyjdzie na kort w poniedziałek, 19 stycznia o godz. 9:00. W turnieju panów zobaczymy dwóch naszych reprezentantów Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Wiemy już, że odpadł im poważny konkurent.

Matteo Berrettini nie zagra w Australian Open. Oto przyczyna absencji

Matteo Berrettini to jedno z tenisistów, których nie zobaczymy podczas tegorocznego Australian Open. Zawodnika z gry w Melbourne wyeliminowały ostatnie problemy zdrowotne. Włoch od dłuższego czasu mierzy się z powracającymi kontuzjami.

Wycofanie się z turnieju Berrettiniego oznacza zmianę przeciwnika dla Alexa De Minaura. Faworyt gospodarzy zagra ze szczęśliwym przegranym z eliminacji Mackenzie McDonaldem, który w decydującym o awansie do głównej drabinki meczu został pokonany przez Liama Draxla.

Czas na start Australian Open. W turnieju nie brakuje Biało-Czerwonych

Polscy fani nie muszą się szczególnie martwić, bowiem i tak będą mieli komu kibicować podczas tegorocznej imprezy. W turnieju panów zobaczymy dwóch naszych reprezentantów Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka, a u pań aż cztery polskie tenisistki - Igę Świątek, Magdę Linette, Magdalenę Fręch i Lindę Klimovicovą, która awansowała z kwalifikacji.

Plan gier Polaków na poniedziałek 19 stycznia w Australian Open: