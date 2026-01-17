Powrót na stronę główną

Gwiazda tenisa wycofała się z Australian Open!

Po zakończonych kwalifikacjach 18 stycznia rozpocznie się główna część turnieju Australian Open. Znamy już terminy pierwszych spotkań. W ostatniej chwili z gry wycofał się Matteo Berrettini. Oto przyczyna jego absencji.
Iga Świątek i Matteo Berrettini
screen

18 stycznia rozpocznie się główna część turnieju Australian Open. Wcześniej od 12 stycznia śledziliśmy kwalifikację do pierwszej w tym roku wielkoszlemowej imprezy. Iga Świątek wyjdzie na kort w poniedziałek, 19 stycznia o godz. 9:00. W turnieju panów zobaczymy dwóch naszych reprezentantów Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Wiemy już, że odpadł im poważny konkurent. 

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

Matteo Berrettini nie zagra w Australian Open. Oto przyczyna absencji 

Matteo Berrettini to jedno z tenisistów, których nie zobaczymy podczas tegorocznego Australian Open. Zawodnika z gry w Melbourne wyeliminowały ostatnie problemy zdrowotne. Włoch od dłuższego czasu mierzy się z powracającymi kontuzjami.

Wycofanie się z turnieju Berrettiniego oznacza zmianę przeciwnika dla Alexa De Minaura. Faworyt gospodarzy zagra ze szczęśliwym przegranym z eliminacji Mackenzie McDonaldem, który w decydującym o awansie do głównej drabinki meczu został pokonany przez Liama Draxla.

Zobacz też: Ależ wieści z Australii! Wielki sukces polskiej tenisistki

Czas na start Australian Open. W turnieju nie brakuje Biało-Czerwonych 

Polscy fani nie muszą się szczególnie martwić, bowiem i tak będą mieli komu kibicować podczas tegorocznej imprezy. W turnieju panów zobaczymy dwóch naszych reprezentantów Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka, a u pań aż cztery polskie tenisistki - Igę Świątek, Magdę Linette, Magdalenę Fręch i Lindę Klimovicovą, która awansowała z kwalifikacji.

Plan gier Polaków na poniedziałek 19 stycznia w Australian Open:

  • Magdalena Fręch - Veronika Erjavec (godz. 1:00)
  • Magda Linette - Emma Navarro (godz. 1:00)
  • Linda Klimovicova - Francesca Jones (ok. 3:00)
  • Kamil Majchrzak - Jacob Fearnley (ok. godz. 4:30)
  • Iga Świątek - Yue Yuan (godz. 9:00)

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!