Wielkimi krokami zbliżają się pierwsze mecze najlepszych tenisistek podczas inaugurującego wielkoszlemowe zmagania Australian Open. Wiemy już, że Iga Świątek rozpocznie rywalizację od starcia z Chinką Yue Yuan (130. WTA), zaś Aryna Sabalenka stanie w szranki z Tiantsoą Sarah Rakotomangą Rajaonah z Francji (118. WTA). W turnieju nie zabraknie także tenisowych perełek.

Rosjanka w wielkiej formie przed AO. Wystarczyła godzina

Mirra Andriejewa i Victoria Mboko to dwie gwiazdy nowego, tenisowego pokolenia. Obie są jeszcze nastolatkami, ale obie pokazały się już szerszej publiczności z doskonałej strony. Rosjanka w Australian Open drogę do sukcesu rozpocznie od starcia z doświadczoną Chorwatką Donną Vekić (70. WTA), zaś Kanadyjkę los skojarzył z Australijką Emerson Jones (155. WTA).

Zanim jednak Andriejewa i Mboko rozpoczną grę podczas Wielkiego Szlema, obie zmierzyły się w bezpośrednim starciu w finale turnieju WTA w Adelajdzie. Trzeba przyznać, że był to pokaz sił Rosjanki, która w tym roku skończy 19 lat. Wydawało się, że spotkanie będzie dla niej wyzwaniem, ale przebieg meczy tylko potwierdził jej wielki talent.

Mboko od pierwszych piłek była lepsza i wygrała dwa gemy serwisowe rywalki. Andriejewa od stanu 0:3 wygrała jednak w pierwszym secie sześć gemów z rzędu i w partii zwyciężyła 6:3. W drugim secie role się odwróciły. To Andriejewa prowadziła 3:0 i nie popełniła błędów Mboko. Oddała Kanadyjce tylko jednego gema i wygrała 6:1. Mecz trwał zaledwie godzinę i został odnotowany przez całe środowisko tenisowe.

"Tyle talentu między tymi dwiema, ale Mirra wygrywa dzisiejszą bitwę nastolatek. Zdobywa swój czwarty tytuł WTA. Jedna w swoim rodzaju" - zachwycał się profil The Tennis Letter na portalu X.

Dla Andriejewej to czwarty tytuł w karierze. Wcześniej wygrywała w Jassy, Dubaju i Indian Wells, gdzie pokonała Arynę Sabalenkę. 19-letnia Victoria Mboko w dotychczasowej karierze zanotowała dwie turniejowe wygrane - w Montrealu i Hongkongu.

Finał turnieju w Adelajdzie: