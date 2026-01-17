Ależ wieści z Australii! Wielki sukces polskiej tenisistki

Katarzyna Piter znalazła się w polskim teamie podczas historycznego triumfu w United Cup. Rola tenisistki ograniczała się jednak do wspierania swoich koleżanek i kolegów. Piter nie wyszła na kort. Chwilę chwały przyszły dla niej niespełna tydzień później.

Katarzyna Piter i Janice Tjen najlepsze w Hobart

Katarzyna Piter i Janice Tjen z deblowym tytułem w turnieju WTA 250 w Hobart. Polsko-indonezyjski duet w finałowej rozgrywce zmierzył się z Magali Kempen i Anną Siskovą. Do triumfu potrzebował zaledwie 61 minut.

Piter i Tjen uzyskały przewagę w szóstym gemie, kiedy oglądaliśmy pierwszego breaka. W dalszej części pierwszego seta Polka i Indonezyjka potwierdzały swoją klasę na korcie i wygrały 6:2. W drugim rozdaniu potwierdziły klasę i triumfowały 6:2, 6:2. To drugi tytuł tego duetu w zaledwie drugim wspólnym starcie.

Przed nami Australian Open. Piter i Tjen to niepokonany duet

Teraz przed Katarzyną Piter i Janice Tjen wielkoszlemowy Australian Open. Polsko-indonezyjski duet póki co nie przegrał meczu. Na 8 spotkań zanotował 8 zwycięstw. Wcześniej tenisistki wygrały debla w WTA 250 w Kantonie.

W Hobart mistrzynie nie były rozstawione. Katarzyna Piter od lat nie gra w singlu, Janice Tjen to 56. rakieta świata. W singlu w Hobart grały Magdalena Fręch i Magda Linette. Fręch w drugiej rundzie wyeliminowała kontuzja. Poznanianka dotarła do ćwierćfinału.