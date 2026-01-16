Sabalenka ogłosiła ws. rywalizacji ze Świątek przed AO. Poszło w świat

Rywalizacja Igi Świątek i Aryny Sabalenki zamieniła się w pościg - Polka walczy o to, by wyprzedzić Białorusinkę w rankingu, a liderka tego zestawienia – by wreszcie zmienić niekorzystny dla siebie bilans spotkań z tenisistką z Raszyna. Obie zawodniczki przyznają, że to wyzwanie je napędza. I że obie bardzo szanują swoje osiągnięcia.

Aryna Sabalenka: chcę jeszcze wiele razy zagrać z Igą Świątek

Sabalenka została zapytana o Świątek tuż przed rozpoczęciem Australian Open. - To szaleństwo, że w zeszłym roku spotkałyśmy się tylko raz. Nie chodzi tylko o nas, bo jest wiele innych tenisistek, które mogą zdobyć wielkie tytuły, ale prawda jest taka, że chciałabym zagrać z Igą jeszcze wiele razy w tym sezonie – powiedziała Aryna Sabalenka dziennikarzom zgromadzonym na sali konferencyjnej.

Świątek zmierzyła się z Sabalenką aż 13 razy i wygrała 8 z tych spotkań. Ich ostatni mecz odbył się w półfinale French Open - Białorusinka dość nieoczekiwanie odrobiła stratę do Polki (7:6, 4:6), po czym wygrała seta do zera. Wcześniej, już w 2024 roku, wygrała ze Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati. Iga była za to lepsza w finale tysięcznika w Rzymie, Madrycie (2024) czy finale WTA Finals 2023 w Meksyku. W 2023 r. Sabalenka wygrała ze Świątek w finale w Madrycie, a wczesniej Polka zdobyła tytuł w Stuttgarcie, pokonując Białorusinkę 6:3, 6:4.

Od początku rywalizacji tych zawodniczek, czyli sezonu 2021 roku, Świątek zmierzyła się z Sabalenką w meczu 1. rundy, ćwierćfinale, sześciu półfinałach i aż 5 finałach. To pokazuje, jak obie tenisistki zdominowały kobiecy tenis w ostatnich latach.

W ubiegłym sezonie Sabalenka dotarła do finału Australian Open, French Open, Indian Wells, tysięcznika w Miami i Madrycie (które wygrała), WTA Finals, Stuttgarcie, ćwiercfinału w Rzymie i półfinału w Wimbledonie. Największym sukcesem Białorusinki w ubiegłym sezonie było zwycięstwo w US Open - już czwarte wielkoszlemowe w jej karierze.