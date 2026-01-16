Wszystko jasne! Wtedy Świątek rozpocznie AO. Będzie "polski" dzień w Melbourne!

Iga Świątek (2. WTA) po zwycięskim dla reprezentacji Polski United Cup udała się do Melbourne, gdzie odbędzie się Australian Open. 24-latka, która staje przed szansą na zdobycie Karierowego Wielkiego Szlema, w pierwszej rundzie zmierzy się z Yue Yuan (84. WTA).

Iga Świątek już wie, kiedy rozegra pierwszy mecz w Australian Open

Wiadomo już, kiedy wiceliderka światowego rankingu rozegra mecz z Chinką. Organizatorzy oficjalnie ogłosili, iż to spotkanie zaplanowano na poniedziałek 19 stycznia. O której godzinie? Tego jeszcze nie wiadomo. O tym organizatorzy mają poinformować w trakcie weekendu.

Tego samego dnia zobaczymy w akcji także innych reprezentantów Polski - Magda Linette zagra z Emmą Navarro, Magdalena Fręch z Veroniką Erjavec, Linda Klimovicova z Francescą Jones, a Kamil Majchrzak z Jacobem Fearnleyem. To będzie polski dzień w Melbourne! Z kolei Hubert Hurkacz swój mecz rozegra we wtorek 20 stycznia przeciwko Zizou Bergsowi.

Największą wiarę pokładamy oczywiście w Idze Świątek, która przed rokiem grała w półfinale Australian Open, a w tym roku stanie przed szansą na skompletowanie kariegowego Wielkiego Szlema! Tylko triumfu w Melbourne jej do tego brakuje po wygraniu czterokrotnie Roland Garros i raz US Open oraz Wimbledonu.

Finał kobiecego singla w Australian Open odbędzie się 31 stycznia. Z kolei na 1 lutego zaplanowano finał gry pojedynczej mężczyzn. Relacje tekstowe z najważniejszych spotkań oraz meczów Polaków w Melbourne będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.