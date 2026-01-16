Iga Świątek skarciła dziennikarza na konferencji. "Ja nie żartuję"

Przed Igą Świątek kolejna próba podbicia jedynych wielkoszlemowych kortów, których podbić jej się jeszcze nie udało. W jej gablocie nadal jest miejsce na australijski puchar, ale łatwo nie będzie. Jest sporo wątpliwości co do formy Polki, która podczas United Cup przegrała dwa spotkania w dość kiepskim stylu (z Belindą Bencić i Coco Gauff). Z drugiej strony zeszłoroczny Wimbledon to najlepszy dowód, że Świątek w każdej chwili może złapać wysoką formę, a w Australii w zeszłym roku była o jedną piłkę od finału.

Od IV rundy powinny zacząć się wyzwania

Poznaliśmy już drabinkę Polki. Mniej więcej do IV rundy nie powinna mieć większych kłopotów. Tam dopiero na jej drodze mogą stanąć nieprzewidywalna i groźna na kortach twardych Naomi Osaka czy Eva Lys, która urwała Idze seta w United Cup. W ćwierćfinale zaś może ją czekać rewanż z Bencić lub starcie ze zwyciężczynią zeszłorocznego WTA Finals Jeleną Rybakiną (która ją zresztą wtedy pokonała w fazie grupowej). Jak się jednak okazuje, Świątek stara się nie przejmować drabinką szybciej, niż to konieczne. A wręcz naprawdę nie lubi spoilerów z nią związanych. Przekonali się o tym dziennikarze zgromadzeni na konferencji z udziałem Polki przed Australian Open.

Nie spoilerować Idze drabinki

Jeden z nich na samym początku konferencji zapytał Polkę o obecność Osaki i Rybakiny w jej połówce drabinki. Konkretnie o to, czy myśli o tych potencjalnych starciach i przygotowuje na nie coś specjalnego. Świątek już w trakcie słuchania pytania miała pół-uśmiech na twarzy, a po chwili głęboko odetchnęła. - Szczerze mówiąc, nie patrzę nigdy na drabinkę. Dzięki za info - powiedziała Świątek. - Ja nie żartuję. Naprawdę tego nie robię. Dlatego proszę, nie spoilerujcie mi jej, chcę być zaskoczona po każdym spotkaniu. Więc nie przygotowywałam jeszcze nic, bo nie wiedziałam o tym - od razu wyjaśniła. Przy czym należy podkreślić, że bardziej z uśmiechem, więc autor tego pytania raczej na żadną czarną listę nie trafi.

Choć nasza reprezentantka jak widać, nie lubi spoilerów, to tożsamość jej rywalki w I rundzie już nie jest spoilerem, a faktem. Świątek rozpocznie rywalizację w Melbourne od starcia ze 130. rakietą świata Yue Yuan. Chinka dostała się do drabinki głównej przez kwalifikacje. Na ten moment wiadomo jedynie, że ten mecz odbędzie się w poniedziałek 19 stycznia, ale godziny jeszcze nie znamy.