Szczere wyznanie Świątek ws. płaczu na korcie. Złożyła jasną deklarację

- Iga płakała już na początku sezonu. Bencić zmiażdżyła ją, a wcześniej [Świątek, przyp. red.] poniosła czwartą z rzędu porażkę z Coco [Gauff, przyp. red.]. Moim zdaniem, wchodząc w styczeń, powinna być odświeżona, zregenerowana, a jest już psychicznie wyczerpana. Mam nadzieję, że poza kulisami nie dzieje się nic strasznego, o czym nie wiemy, ale myślę, że dla każdego, kto patrzy na to z zewnątrz, jest to niepokojące - mówiła ostatnio Coco Vandeweghe. I faktycznie, nie tylko w ostatnich pojedynkach, ale i w przeszłości u polskiej tenisistki pojawiały się trudności z opanowaniem emocji. Najbardziej w pamięć zapadł moment tuż po porażce z Gauff w minionym sezonie United Cup, kiedy to Świątek całkowicie straciła kontrolę i po prostu zalała się łzami.
Głos w sprawie emocji już kilka tygodni temu zabrała sama Świątek. Wypowiedziała bardzo ważne słowa. - Myślę, że warto, abyśmy trochę głośniej mówili o tym, że emocje są częścią sportu i życia - zaczęła Polka w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet". Wyjaśniła też, z czego wynika m.in. to, że czasami ona, czy inni zawodnicy płaczą bądź w inny sposób wyrażają to, co w danym momencie przeżywają.
- Bardzo zależy nam sportowcom na tym, co robimy, czasami będziemy płakać, czasami głośno się cieszyć, a czasami złościć. Stres także jest nieodłączną częścią sportu, a ja z roku na rok jestem dojrzalsza, uczę się regulować emocje, zarządzać stresem - mówiła, po czym złożyła jasną deklarację. - Nigdy jednak nie zostanę robotem - podkreślała. Tak więc uprzedziła, że w przyszłości obrazki z kortu, na których Świątek m.in. płacze, czy to ze szczęścia, czy ze smutku, mogą się pojawiać. To coś zupełnie naturalnego.
To kolejny raz, gdy Świątek porusza temat emocji. W przeszłości wielokrotnie zwracała uwagę na to, jak ważne jest zdrowie psychiczne i że warto o nim mówić głośno. Angażowała się w różne akcje, mające na celu promocję tego aspektu. Co roku zabiera głos m.in. w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Porusza również temat hejtu. Nie tak dawno opublikowała screeny skandalicznych wiadomości, jakie zdarza jej się otrzymywać, szczególnie po porażkach. "Współcześnie w sporcie to smutny element naszej rzeczywistości. Boty, zakłady bukmacherskie, ale też 'fani'. Warto się zastanowić" - pisała.
Teraz przed Świątek rywalizacja w Australian Open. Jej najlepszy wynik w Melbourne to półfinał. Dotarła do niego m.in. w zeszłym sezonie, gdzie uległa Madison Keys, późniejszej triumfatorce. Tylko triumfu w Australian Open brakuje jej do zgarnięcia Karierowego Wielkiego Szlema. Polka poznała już potencjalne rywalki. W pierwszej rundzie zmierzy się z kwalifikantką.