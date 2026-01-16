Szczere wyznanie Świątek ws. płaczu na korcie. Złożyła jasną deklarację

- Iga płakała już na początku sezonu. Bencić zmiażdżyła ją, a wcześniej [Świątek, przyp. red.] poniosła czwartą z rzędu porażkę z Coco [Gauff, przyp. red.]. Moim zdaniem, wchodząc w styczeń, powinna być odświeżona, zregenerowana, a jest już psychicznie wyczerpana. Mam nadzieję, że poza kulisami nie dzieje się nic strasznego, o czym nie wiemy, ale myślę, że dla każdego, kto patrzy na to z zewnątrz, jest to niepokojące - mówiła ostatnio Coco Vandeweghe. I faktycznie, nie tylko w ostatnich pojedynkach, ale i w przeszłości u polskiej tenisistki pojawiały się trudności z opanowaniem emocji. Najbardziej w pamięć zapadł moment tuż po porażce z Gauff w minionym sezonie United Cup, kiedy to Świątek całkowicie straciła kontrolę i po prostu zalała się łzami.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Iga Świątek nie owija w bawełnę. "Stres jest nieodłączną częścią sportu"

Głos w sprawie emocji już kilka tygodni temu zabrała sama Świątek. Wypowiedziała bardzo ważne słowa. - Myślę, że warto, abyśmy trochę głośniej mówili o tym, że emocje są częścią sportu i życia - zaczęła Polka w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet". Wyjaśniła też, z czego wynika m.in. to, że czasami ona, czy inni zawodnicy płaczą bądź w inny sposób wyrażają to, co w danym momencie przeżywają.

- Bardzo zależy nam sportowcom na tym, co robimy, czasami będziemy płakać, czasami głośno się cieszyć, a czasami złościć. Stres także jest nieodłączną częścią sportu, a ja z roku na rok jestem dojrzalsza, uczę się regulować emocje, zarządzać stresem - mówiła, po czym złożyła jasną deklarację. - Nigdy jednak nie zostanę robotem - podkreślała. Tak więc uprzedziła, że w przyszłości obrazki z kortu, na których Świątek m.in. płacze, czy to ze szczęścia, czy ze smutku, mogą się pojawiać. To coś zupełnie naturalnego.

Świątek nie zamierza siedzieć cicho

To kolejny raz, gdy Świątek porusza temat emocji. W przeszłości wielokrotnie zwracała uwagę na to, jak ważne jest zdrowie psychiczne i że warto o nim mówić głośno. Angażowała się w różne akcje, mające na celu promocję tego aspektu. Co roku zabiera głos m.in. w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Porusza również temat hejtu. Nie tak dawno opublikowała screeny skandalicznych wiadomości, jakie zdarza jej się otrzymywać, szczególnie po porażkach. "Współcześnie w sporcie to smutny element naszej rzeczywistości. Boty, zakłady bukmacherskie, ale też 'fani'. Warto się zastanowić" - pisała.

Zobacz też: Oficjalnie potwierdziły się doniesienia ws. Świątek.

Teraz przed Świątek rywalizacja w Australian Open. Jej najlepszy wynik w Melbourne to półfinał. Dotarła do niego m.in. w zeszłym sezonie, gdzie uległa Madison Keys, późniejszej triumfatorce. Tylko triumfu w Australian Open brakuje jej do zgarnięcia Karierowego Wielkiego Szlema. Polka poznała już potencjalne rywalki. W pierwszej rundzie zmierzy się z kwalifikantką. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z meczów Biało-Czerwonych na Australian Open. Te pojawią się na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.