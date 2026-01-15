W czwartek 15 stycznia biuro prasowe Emirates poinformowało o nawiązaniu współpracy przez znane linie lotnicze z Aryną Sabalenką. Tenisistka pojawiła się na lotnisku w Melbourne, gdzie zapozowała przy samolocie A380, który zdobiony jest malowaniem nawiązującym do czterech turniejów wielkoszlemowych.
"Aryna to nie tylko mistrzyni na korcie. To także globalna ikona, która inspiruje miliony ludzi swoją determinacją i profesjonalizmem - cechami, które mocno rezonują z naszym stylem w Emirates. Dubaj to nasz wspólny dom. Mamy silną więź z Aryną, a partnerstwo pozwala nam wynieść współpracę na naprawdę znaczący poziom - czytamy w komunikacie.
Wspomnienie Dubaju jako wspólnego domu Emirates i Sabalenki nie jest przypadkowe. Zawodniczka od wielu lat trenuje właśnie na tamtejszych kortach, przygotowując się do najważniejszych starć. Liderka rankingu WTA nie kryła zadowolenia, z podpisania historycznej umowy.
- W tenisie liczy się każdy detal, dlatego współpraca z marką podzielającą moje ambicje i dbałość o szczegóły jest czymś naturalnym. To partnerstwo pokazuje też, co my, kobiety w sporcie, możemy osiągnąć na światowej scenie - powiedziała Białorusinka.
- Razem chcemy tworzyć wyjątkowe doświadczenia dla kibiców - zarówno na pokładach naszych samolotów, jak i w samym sercu tenisa - dodał Boutros Boutros, starszy wiceprezes dywizji ds. komunikacji korporacyjnej, marketingu i marki Emirates.
Sabalenka rok 2026 rozpoczęła najlepiej, jak tylko mogła - zwyciężyła w turnieju WTA 500 w Brisbane. W finale bez większych problemów pokonała Martę Kostiuk 6:4, 6:3. Teraz 27-latka powalczy o trzeci w karierze triumf w Australian Open.
Zobacz też: Legenda naprawdę powiedziała to o Świątek. To ją różni od Sabalenki