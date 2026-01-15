Oficjalnie potwierdziły się doniesienia ws. Świątek

Wiceliderka światowego rankingu Iga Świątek za kilka dni rozpocznie pierwszy turniej wielkoszlemowy w tym roku - Australian Open. Polka ma olbrzymią motywację, bo jeszcze nigdy w karierze nie wygrała w tej imprezie (to jedyna impreza wielkoszlemowa, w której jeszcze nie zwyciężyła w swojej karierze). Najlepszy wynik Świątek w Melbourne to półfinał - w 2022 i 2025 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

Wszystko jasne w sprawie startu Igi Świątek w Stuttgarcie

Znana jest już też część planów Igi Świątek w kolejnych miesiącach w tym roku. Wiadomo, że sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych wystąpi w turnieju WTA 500 na kortach ziemnych w Stuttgarcie. Poinformowali o tym organizatorzy imprezy.

"Powrót do Stuttgartu. Powrót na korty ziemne. Dwukrotna mistrzyni turnieju i numer 2 na świecie Iga Świątek znów wystartuje w Porsche Tennis Grand Prix w 2026 roku! Można rezerwować bilety już teraz" - napisano na oficjalnej stronie turnieju w serwisie X.

Świątek w Stuttgarcie triumfowała w latach 2022 oraz 2023. W obu przypadkach pokonywała w finale Arynę Sabalenkę - najpierw 6:2, 6:2, a rok później 6:3, 6:4.

Kilka dni wcześniej organizatorzy ogłosili, że w imprezie wystąpi Sabalenka, liderka światowego rankingu oraz Niemka Eva Lys (39. WTA). Białorusinka rok temu przegrała 4:6, 1:6 w finale z Łotyszką Jeleną Ostapenko (24. WTA). Sabalenka grała w czterech finałach w Stuttgarcie (2021-2023 i 2025) i ani razu nie wygrała!

Zobacz także: Ależ wieści ws. Świątek! Czekała na to cała Polska

Turniej w Stuttgarcie odbędzie się w dniach 13-19 kwietnia.