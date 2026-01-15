Mats Wilander to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli męskiego tenisa w latach 80. XX wieku. W tym dziesięcioleciu Szwed aż siedmiokrotnie triumfował w turniejach wielkoszlemowych. Najlepszym sezonem w jego karierze pod tym kątem był niewątpliwie rok 1988. Mający wówczas 24 lata tenisista triumfował w Australian Open, Roland Garros oraz US Open. W całym swoim dorobku ma po trzy zwycięstwa w imprezach rozgrywanych w Melbourne oraz Paryżu oraz jedno w Nowym Jorku. W 2002 roku został wpisany do Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sławy. Od wielu lat jest stałym ekspertem stacji Eurosport przy turniejach wielkoszlemowych.
61-letni były tenisista w rozmowie z portalem "thetennisgazette.com" porównał dwie najlepsze tenisistki na świecie, a więc Arynę Sabalenkę - liderkę rankingu WTA oraz Igę Świątek. Jego zdaniem różnica między obydwiema zawodniczkami jest znacząca. Polka, zdaniem Wilandera jest podobna do Rafaela Nadala, jeśli chodzi o rozgrywanie meczów. - Moim zdaniem problem polega na tym, że ona potrzebuje meczów. Jest bardzo podobna do Rafaela Nadala w tej sytuacji, kiedy potrzebuje meczów. A kiedy wracasz po sezonie, rok wcześniej i masz dwa miesiące bez rozgrywania meczów, to na niektórych ludzi to wpłynie - ocenił ekspert.
Niewątpliwie Sabalenka największą przewagę nad pochodzącą z Raszyna 24-latką ma w kwestii pewności siebie. 7-krotny zdobywca Wielkich Szlemów ocenił, iż Świątek jest bardzo wrażliwą tenisistką właśnie w tym kontekście. - Myślę, że Iga Świątek, kiedy jest pewna siebie, jest absolutnie niesamowita. Jest niesamowicie dobra. Wierzy w siebie. Myślę jednak, że jest bardzo wrażliwą osobą, jeśli chodzi o pewność siebie. Kiedy brakuje jej pewności siebie, nie gra tak dobrze w tenisa, ponieważ myślę, że potrzebuje właśnie tej pewności, żeby uwierzyć, iż jest świetną zawodniczką - komentował. Zestawiając tę cechę z Białorusinką mamy do czynienia z dwiema różnymi osobistościami. - Myślę, że jeśli porównamy to do Aryny Sabalenki, to Sabalenka wie, że jest świetną zawodniczką i nie można jej tego odebrać, niezależnie od tego, czy wygrywa mecze, czy przegrywa - skwitował Wilander.
Zobacz też: Oto nowe zajęcie Janne Ahonena. Zmienił dyscyplinę
Aryna Sabalenka triumfowała w Melbourne w 2023 oraz 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji drogę do tytułu zamknęła jej w finałowym starciu Amerykanka Madison Keys. Iga Świątek jeszcze nigdy nie grała w finale w australijskiej imprezie. W 2025 roku w jej przypadku także Keys była "zaporą" nie do przejścia, pokonując Polkę w półfinale turnieju.
Drabinka turnieju głównego Australian Open została rozlosowana w czwartek 15 stycznia w porannych godzinach czasu polskiego. Sprawdź, z kim zagra Iga Świątek oraz reszta tenisistów i tenisistek z Polski w pierwszej rundzie imprezy.