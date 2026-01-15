Polka wygrała 7:5 i nagle dramat. Smutny finał meczu w Australian Open

Maja Chwalińska (145. WTA) zaczęła eliminacje do Australian Open od dwóch wygranych: z Maddison Brengle (7-6, 6-3) i Rebeką Masarovą (7-6, 5-7, 6-1). W obu meczach Polka rozstrzygała jednego seta w tie-breaku i podobnie było w ostatnim spotkaniu kwalifikacji. 24-letnia tenisistka trafiła w nim na Anhelinę Kalininę, 178. tenisistkę rankingu WTA.

Maja Chwalińska odpadła z eliminacji do Australian Open

W rywalizacji z Kalininą Chwalińska wygrała pierwszego seta 7:5, ale w drugiej partii Ukrainka przełamała naszą reprezentantkę przy stanie 1:1 i później dała jej zdobyć tylko jednego gema. Ostatni set to dominacja 28-letniej zawodniczki z Nowej Kachowki, która już na początku rywalizacji przełamała Polkę. Do końca, Chwalińska zdobyła jednego gema (6:1).

Chwalińska grała też w eliminacjach do zawodów w Auckland - wygrała z Hanyu Guo w pierwszym spotkaniu, ale w decydującym uległa Gabrieli Andrei Knutson 6:3, 6:2. Kolejny planowany start Polki to występ w turnieju ITF rangi 100 w Fudżarze pod koniec lutego.

Kwalifikacje do Australian Open przeszła za to inna Polka: Linda Klimovicova. Będzie to pierwszy start 21-latki w zawodach wielkoszlemowych. Urodzona w Czechach reprezentantka Polski pokonała w eliminacjach G. Minnen, Lizettę Cabrerę oraz S. Webb.

Wiemy już, że w pierwszej rundzie AO Iga Świątek zmierzy się z kwalifikantką, a w drugiej rundzie zagra z Czeszką Marie Bouzkovą lub Meksykanką Renatą Zarazuą. Magda Linette zagra z Emmą Navarro, Magdalena Fręch z Veroniką Erjavec, Hubert Hurkacz z Zizou Bergsem, a Kamil Majchrzak z Jacobem Fearnleyem.