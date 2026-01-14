Afera w tenisie. Chodzi o "najgorszą zawodniczkę świata"

O Hajar Abdelkader zrobiło się głośno 7 stycznia. 21-letnia Egipcjanka otrzymała tzw. dziką kartę do występu w turnieju tenisowym w Nairobii, stolicy Kenii. Spotkanie z Loreną Schaedel trwało zaledwie 37 minut i śmiało można je określić mianem jednego z najbardziej absurdalnych w historii. Niemka musiała nawet poinstruować swoją przeciwniczkę, skąd ma serwować, a ta sprawiała wrażenie, że pierwszy raz trzyma w ręku rakietę. Zdobyła w sumie... trzy punkty, wszystkie po błędach Schaedel i popełniła 20 podwójnych błędów serwisowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Kenijska Federacja Tenisowa wydała później oświadczenie, że "wyciągnie wnioski z tego doświadczenia". Głos zabrał też Dia Nabil Loutfy z egipskiego związku. "Nie znajduje się na żadnej z naszych oficjalnych list" - ogłosił w stanowisku przesłanym BBC.

Hajar Abdelkader zniknęła po skandalu

Dlaczego zatem nikomu nieznana zawodniczka dostała "dziką kartę"? Szansa pojawiła się po wycofaniu się jednej z reprezentantek gospodarzy. To jednak nie wystarczyłoby, gdyby nie oszustwo. - Podawała fałszywe informacje na temat swojego rankingu i statystyk - informuje "The Telegraph", powołując się na swoje źródło. To samo medium wcześniej donosiło, że zawodniczka "przez ponad 10 dni lobbowała na swoją korzyść, by wystąpić w tej imprezie".

Po meczu na 21-latkę wylał się hejt, a kibice nie dowierzali temu, co zobaczyli. Cały pojedynek można obejrzeć nawet w serwisie YouTube.

Od kilku dni nie wiadomo, co się dzieje z tenisistką. Zniknęła z mediów społecznościowych, nie odpowiedziała na próby kontaktu ze strony "The Telegraph". - Nie możemy jej znaleźć i nie wiemy, dokąd się udała - przekazało źródło.