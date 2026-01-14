Fatalne wieści ws. Djokovicia przed Australian Open. 12 minut i koniec

Novak Djoković nie wygrał ani jednego turnieju wielkoszlemowego w poprzednim sezonie. Serb triumfował tylko w zawodach w Genewie (5:7, 7:6, 7:6 z Hubertem Hurkaczem) i Atenach (4:6, 6:3, 7:5 z Lorenzo Musettim), a także przegrał w finale Mastersa w Miami (6:7, 6:7 z Jakubem Mensikiem). Na początku stycznia br. Djoković zrezygnował z udziału w turnieju ATP 250 w Adelajdzie, ponieważ "nie był jeszcze w pełni fizycznie gotowy". Czy jest prawdopodobieństwo, że Djoković nie wystąpi w pierwszym turnieju wielkoszlemowym w sezonie?

Duże problemy Djokovicia. 12 minut treningu i koniec

Djoković pojawił się w środowy poranek czasu lokalnego na Rod Laver Arena, gdzie odbył wspólny trening z Daniiłem Miedwiediewem. W jego trakcie tenisiści zagrali treningowego seta, w którym Djoković przegrał 5:7. Później Djoković odbył swoją jednostkę treningową na korcie numer 10, a jego trening obserwowały dziesiątki kibiców. Na ich nieszczęście trening Djokovicia zakończył się po 12 minutach w związku z bólem szyi u Serba.

"To wymagało interwencji fizjoterapeuty z powodu silnego bólu szyi, który ledwo pozwalał mu na oddanie kilku serwisów. Wszystko to wzbudziło obawy. Jego stan będzie wymagał monitorowania w najbliższych dniach" - pisze portal puntodebreak.com.

Na razie nie ma informacji, żeby Djoković miał się wycofać z gry jeszcze przed rozpoczęciem Australian Open. "Każdego roku tak jest, a chwilę później już jest wszystko w porządku" - zauważył jeden z internautów.

Tegoroczny Australian Open rozpocznie się 18 stycznia i potrwa do 1 lutego. Od 2019 r. Djoković docierał co najmniej do półfinału Australian Open - nie licząc edycji 2022, kiedy anulowano jego wizę do Australii ze względu na brak szczepionki przeciwko koronawirusowi. W tym czasie Serb wygrywał ten turniej czterokrotnie (2019-2021, 2023), a w poprzednim sezonie dotarł do półfinału, w którym przegrał pierwszego seta 6:7 (5) z Alexandrem Zverevem, a potem skreczował.