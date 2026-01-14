Hurkacz zaskoczył legendę. Zapadł bolesny werdykt ws. Polaka

Hubert Hurkacz wrócił do gry po długiej rekonwalescencji spowodowanej artroskopią kolana. Nie licząc starcia z Alexem De Minaurem w ćwierćfinale United Cup (4:6, 6:4, 4:6), to Polak wygrał wszystkie swoje mecze w tym turnieju. Na rozkładzie Hubiego znalazł się Alexander Zverev (6:3, 6:4), Tallon Griekspoor (6:3, 7:6), Taylor Fritz (7:6, 7:6) i Stanislas Wawrinka (6:3, 3:6, 6:3). Hurkacz prezentował się świetnie na tym turnieju i zaserwował aż 96 asów, co czyni go najlepszym zawodnikiem na świecie na tym etapie sezonu.

Co za słowa o Hurkaczu. "Naprawdę mnie zaskoczył"

Hurkacz był też bardzo chwalony przez Barbarę Schett, byłą austriacką tenisistkę, a obecnie ekspertkę Eurosportu, która rozmawiała z "Faktem".

- Hubert naprawdę mnie zaskoczył. Wiedziałam, że jego serwis będzie na wysokim poziomie, ale ogromne wrażenie zrobiło na mnie to, jak dobrze się poruszał, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego wzrost. Wyraźnie wykonał ogromną pracę i wrócił dopiero wtedy, gdy był w stu procentach - powiedziała.

Schett nie ukrywa, że była przekonana, że Hurkacz przegra spotkanie ze Zverevem na początku United Cup. - Przed meczem pytano mnie, kto moim zdaniem wygra, i powiedziałam, że Zverev, bo jest bardzo regularny. Tymczasem mecz był bardzo jednostronny, a "Sascha" był wyraźnie sfrustrowany. Bardzo się cieszę z sukcesu Huberta. Naprawdę bardzo - dodaje ekspertka telewizyjna.

Czy Hurkacz jeszcze wróci do czołówki rankingu ATP? - Być może nawet do czołowej dziesiątki. Bardzo mu tego życzę i mam nadzieję, że jego kolano wytrzyma - oceniła. Przy czym nie wróży mu wielkich sukcesów w turniejach wielkoszlemowych.

- Przy obecnej formie Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza będzie to bardzo trudne, by wygrał Wielkiego Szlema. Różnica między tą dwójką a resztą stawki jest ogromna. Bardzo bym mu tego życzyła, ale szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czy to się wydarzy. Raczej w to nie wierzę - podsumowała Austriaczka.

Schett wygrała trzy tytuły w trakcie swojej kariery tenisowej. Najwyżej była notowana na siódmym miejscu w rankingu WTA, a jej najlepszy wynik w Wielkim Szlemie to ćwierćfinał US Open, do którego dotarła w 1999 r. W tamtym roku Schett znalazła się w ćwierćfinale WTA Finals (dawniej WTA Tour Championships), a "Tennis Magazine" uznał ją za zawodniczkę z największymi postępami w danym roku.

Hurkacz jest pewny miejsca w głównej drabince Australian Open, które rozpocznie się 18 stycznia. Do tej pory najlepszym wynikiem Polaka w tym turnieju to ćwierćfinał, który osiągnął w 2024 r. Wtedy Hurkacz przegrał 6:7 (4), 6:2, 3:6, 7:5, 4:6 z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem.