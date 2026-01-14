Rosjanie wskazali najlepszych. Tak potraktowali Świątek

W bieżącym tysiącleciu na świecie pojawiło się wielu młodych sportowców, którzy przejęli pałeczkę od swoich starszych kolegów w przeróżnych dyscyplinach. Wielu z nich, jak Carlos Alcaraz oraz Jannik Sinner kontynuują wspaniałą rywalizację wielkiej tenisowej czwórki, a więc Novaka Djokovicia, Rafaela Nadala, Rogera Federera oraz Andy'ego Murraya.
W zestawieniu opublikowanym przez rosyjski portal Sports.ru nie mogło oczywiście zabraknąć wyżej wymienionych hegemonów tenisa ziemnego w 2025 roku. Hiszpan oraz Włoch niemalże zdominowali finały turniejów wielkoszlemowych w ubiegłorocznym kalendarzu cyklu ATP. Tylko podczas Australian Open Carlitos nie zdołał dotrzeć do meczu rozstrzygającego o tytule, natomiast jego włoski rywal we wszystkich Wielkich Szlemach walczył do samego końca. Taka postawa tenisistów przełożyła się na równy podział trofeów między nimi: Alcaraz wygrał Roland Garros oraz US Open, natomiast Sinner był najlepszy w Australii oraz podczas Wimbledonu.
Rosjanie nie zapomnieli także o Idze Świątek. Swój wybór rosyjscy dziennikarze uzasadnili krótkim sformułowaniem, doceniając grę na kortach trawiastych w wykonaniu polskiej tenisistki: "Zdobyła sześć tytułów Wielkiego Szlema, a w 2025 r. dorzuciła Wimbledon, mimo że wcześniej nawierzchnia trawiasta była dla niej niekorzystna" - czytamy. Obok 24-latki z grona tenisistek doceniona została także Coco Gauff.
W tym zestawieniu znaleźć możemy osobistości reprezentujące takie dyscypliny jak: pływanie, łyżwiarstwo figurowe, lekkoatletyka, koszykówka, piłka nożna, szachy, dart, gimnastyka artystyczna, hokej, sporty walki czy sporty motorowe.
Najliczniejsze grono stanowią piłkarze. Dziennikarze docenili pięciu przedstawicieli młodego pokolenia: Lamine Yamal, Pedri, Jude Bellingham, Bukayo Saka oraz Cole Palmer. Bardzo licznie obsadzone zostało także łyżwiarstwo figurowe, co poniekąd nie może dziwić, patrząc na to, że za plebiscyt odpowiadają osoby z Rosji, gdzie przedstawiciele tego sportu przynoszą wiele znakomitych osiągnięć. W plebiscycie wymienieni zostali: Ilja Malinin, Alexandra Trusova, Anna Szczerbakowa oraz Alina Zagitova.
Organizatorzy postanowili nie przyznawać konkretnych miejsc, lecz skupili się na wskazaniu konkretnych osobistości ze świata sportu, doceniając ich wkład w dyscyplinę.
25 najlepszych sportowców urodzonych w XXI wieku (według "Sports.ru"):
- Leon Marchand oraz Summer Mackintosh (pływanie),
- Ilja Malinin, Alexandra Trusova, Anna Szczerbakowa oraz Alina Zagitova (łyżwiarstwo figurowe),
- Jarosława Mahuczich (lekkoatletyka),
- Gukesh Dommaraju (szachy);
- Daiki Hashimoto oraz Daria Varfolomeev (gimnastyka artystyczna),
- Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Iga Świątek oraz Coco Gauff (tenis),
- Lamine Yamal, Pedri, Jude Bellingham, Bukayo Saka oraz Cole Palmer (piłka nożna),
- Luke Littler (dart),
- Jack Hughes (hokej),
- Joshua Wang (MMA),
- Xander Zayas (boks),
- Victor Wembanyama (koszykówka),
- Oscar Piastri (Formuła 1).