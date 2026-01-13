Fręch nagle ogłosiła ws. kontuzji i Australian Open. "Niestety"

Fręch, zajmująca aktualnie 57. lokatę w rankingu WTA, w pierwszej rundzie turnieju w Hobart wygrała z Francuzkę Elsę Jacquemot 6:4, 6:0, a mecz trwał nieco ponad godzinę. Niestety już w jego trakcie Polka poprosiła o przerwę medyczną. Teraz sama zakomunikowała, co dzieje się z jej zdrowiem.

"Mam nadzieję, że w kolejnych dniach wrócę do zdrowia"

Już podczas turnieju w Brisbane Magdalena Fręch zasygnalizowała całkiem wysoką formę. Po emocjonującej walce pokonała Marketę Vondrousovą (7:5, 6:7, 7:6), a w kolejnej rundzie odpadła, choć była tylko nieznacznie słabsza od 13. rakiety świata Lindy Noskovej (7:6, 4:6, 4:6).

W Hobart z kolei 28-latka szykowałaby się do kolejnego pojedynku przeciwko byłej triumfatorce US Open Emmie Raducanu lub Camili Osorio (ten mecz został przerwany przez intensywne opady deszczu). Niestety, kłopoty zdrowotne na to nie pozwoliły.

Dziennikarz Sport.pl Dominik Senkowski już wcześniej na portalu X napisał: "Oficjalnie: Magdalena Fręch wycofała się z turnieju w Hobart. Potwierdził mi to jej trener Andrzej Kobierski. Jutro USG. Zdrowia!". Teraz na swoim Instagramie przemówiła sama tenisistka.

"Niestety, ale po wygranym meczu musiałam się wycofać z turnieju w Hobart z powodu problemów z mięśniami lewego uda. Mam nadzieję, że w kolejnych dniach wrócę do zdrowia i będę gotowa na Australian Open" - przekazała Fręch.

Turniej wielkoszlemowy w Melbourne rozpoczyna się już 18 stycznia. Polka nie będzie więc miała zbyt dużo czasu na dojście do siebie po urazie uda. O ile ten nie okaże się zbyt poważny i na dobre nie wyeliminuje 28-latki z Australian Open. Z turnieju, w którym Fręch lubi rywalizować. W ubiegłym roku Polka przegrała w trzeciej rundzie z Mirrą Andriejewą, zaś w 2024 roku dopiero w czwartej rundzie uległa Coco Gauff.

W Australian Open wystąpią Magda Linette oraz Iga Świątek. W nocy z wtorku na środę w kwalifikacjach powalczą Maja Chwalińska i Linda Klimovicova. W pierwszej rundzie eliminacji odpadła zaś Katarzyna Kawa.