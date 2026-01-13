Powrót na stronę główną

Alarm ws. Świątek przed Australian Open! Dostrzegają niebezpieczny trend

Iga Świątek w Melbourne stanie przed szansą skompletowania Karierowego Wielkiego Szlema, ale droga do sukcesu wiedzie przez pokonanie demonów z ostatnich kilkunastu miesięcy. Niepokój przed startem Australian Open bierze się ze statystyk, które nie są korzystne dla wiceliderki rankingu WTA.
Iga Świątek, Wim Fissette
Iga Świątek ma na swoim koncie sześć tytułów wielkoszlemowych. Cztery razy wygrywała Roland Garros (2020, 2022, 2023, 2024), po razie triumfowała w US Open (2022) i Wimbledonie (2025). Może zostać pierwszą zawodniczką od czasów Marii Szarapowej (2012), która będzie mogła się pochwalić Karierowym Wielkim Szlemem. Do kompletu brakuje jej tylko końcowego sukcesu w Australian Open. Najlepszym jej wynikiem był półfinał (2022, 2025). Szansa na zapisanie się w historii nadejdzie za kilka dni - impreza w Melbourne rusza 18 stycznia.

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Świątek ma problemy z tymi zawodniczkami

Podopieczna Wima Fissette'a ten sezon rozpoczęła w Sydney w United Cup. W singlu liderka polskiego zespołu pokonywała Evę Lys, Suzan Lamens oraz Mayę Joint, przegrywała zaś z Cori Gauff oraz Belindą Bencić. Zarówno Amerykanka, jak i Szwajcarka obecnie notowane są w czołowej dziesiątce zestawienia tenisistek. Serwis tennis365.com przy okazji zwrócił uwagę na fakt, że 24-latka w ostatnich miesiącach znacznie spuściła z tonu i nie jest już tak niebezpieczna dla czołowych zawodniczek globu.

W całej swojej karierze Świątek może się pochwalić bilansem 53-28 przeciwko tenisistkom z TOP 10 rankingu WTA. To daje 65,43 procenta. Znacznie gorzej było w 2025 roku, gdy Polka zaczęła regularnie grać pod okiem Belga. W minionym sezonie miała remisowy bilans takich pojedynków (9-9). W tym roku już uległa zawodniczkom z miejsc 3 i 10. Tak prezentują się ostatnie spotkania Igi z czołówką.

Ostatnie porażki Igi Świątek z zawodniczkami z TOP 10 (za tennis365.com):

  • Dwa ostatnie mecze z numerem 1 na świecie, Aryną Sabalenką
  • Dwa ostatnie mecze z numerem 4 na świecie, Amandą Anisimovą
  • Ostatni mecz z numerem 5 na świecie, Jeleną Rybakiną
  • Dwa ostatnie mecze z numerem 6 na świecie, Jessicą Pegulą
  • Ostatni mecz z numerem 7 na świecie, Jasmine Paolini
  • Dwa ostatnie mecze z numerem 8 na świecie, Mirrą Andreevą
  • Ostatni mecz z numerem 10 na świecie, Belindą Bencić

W pokonanym polu w ostatnim meczu pozostawiła tylko Madison Keys (9.). Co ciekawe, w tym okresie Polka wygrała Wimbledon, ale w drodze do tytułu nie ograła ani jednej zawodniczki z TOP 10. W finale sprezentowała "rowerek" Amandzie Anisimovej (6:0, 6:0), ale Amerykanka dopiero po tym turnieju ponownie zapukała do czołówki. W Londynie rozstawiona była z "13", podczas gdy reprezentantka biało-czerwonych z "8".

Świątek niepokonana w finałach Wielkiego Szlema

Iga Świątek kiedy już dochodzi do finału Wielkiego Szlema, to wygrywa. Tak było sześć razy. W Melbourne Polka będzie rozstawiona z numerem "2", a zatem aż do finału uniknie zderzenia z Aryną Sabalenką. Po drodze czeka jednak wiele innych przeszkód. W ćwierćfinale może trafić m.in. na Jelenę Rybakinę, Jessicę Pegulę czy Jasmine Paolini, w półfinale zaś na Anisimovą lub Gauff. Z Coco raszynianka przegrała wszystkie cztery ostatnie mecze, w żadnym z nich nie ugrała seta.

