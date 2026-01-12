Rywalka Świątek porzuciła Rosję, a teraz jeszcze te słowa. To się nie spodoba

Daria Kasatkina jest reprezentantką Australii od niespełna roku - zmianę barw, pod którymi gra, ogłosiła bowiem w marcu 2023 r. Urodzona w rosyjskim mieście Togliatti zawodniczka do niedawna występowała pod flagą swojej ojczyzny, ale w związku z deklaracjami, które wygłosiła, nie mogła już wrócić do kraju. Dlatego zaczęła starać się o dodatkowe obywatelstwo.

Rosjanka reprezentuje swój nowy kraj. "Długo na to czekałam"

Kasatkina mieszkała i trenowała w Dubaju, a w związku z tym, że nie mogła wrócić do Rosji, postarała się o prawo do stałego pobytu w Australii, które ostatecznie zostało jej przyznane. 28-letnia tenisistka zaczęła obecny sezon od turnieju w Brisbane, ale tam przegrała już na inauguracje. Przeniosła się do Auckland, gdzie w pierwszym meczu turnieju wygrała z Marią Sakkari 7:6, 6:4.

- Szczerze mówiąc, długo czekałam na ten moment. Byłam bardzo zdenerwowana po ciężkiej porażce w Brisbane, a kiedy zobaczyłam losowanie, pomyślałam: Cóż, Dasza, czego się spodziewałaś po tak silnym turnieju? Teraz jestem w siódmym niebie – to coś wyjątkowego. Wy, kibice, sprawiacie, że to wydarzenie ma jeszcze większe znaczenie, bardzo wam dziękuję. Ten dzień jest dla mnie niezwykle ważny. Tak bardzo chciałam w końcu poczuć radość zwycięstwa przed własną publicznością. Szczerze mówiąc, to uczucie uzależnia – powiedziała Kasatkina po meczu.

Kasatkina ubiegała się o australijskie obywatelstwo, bo z powodu własnych deklaracji nie mogła przyjeżdżać do Rosji. Tenisistka publicznie zadeklarowała, że jest lesbijką, a do tego potępiła inwazję wojsk rosyjskich na Ukrainę i wojnę, którą rozpętały.

- Australia to miejsce, które kocham, jest niesamowicie gościnne i czuję się tam jak w domu. Uwielbiam być w Melbourne i nie mogę się doczekać, gdy tam zamieszkam. W związku z tym ogłaszam z dumą, że od tego momentu będę reprezentować moją nową ojczyznę, Australię, w swojej zawodowej karierze tenisowej - napisała Kasatkina w marcu ubiegłego roku i dodała: - Oczywiście są też części tej decyzji, które nie były łatwe. Zawsze będę szanować i doceniać moje korzenie, ale jestem podekscytowana, że mogę rozpocząć nowy rozdział w mojej karierze i życiu pod flagą Australii - podkreśliła.

W kolejnej rundzie Adelaide International, Kasatkina zagra z Rumunką Jaqueline Cristian. W 2021 roku ten turniej wygrała 19-letnia wówczas Iga Świątek, która pokonała w finale Belindę Bencic.