Wszyscy czekali na to, co zrobił Iga Świątek. Podjęła decyzję ws. WOŚP

Iga Świątek wróciła do występów w tourze, więc w najbliższych miesiącach będą czekać ją nieustanne podróże. Z tego względu nie pojawiła się na Gali Mistrzów Sportu i nie skorzysta też z pewnie wielu innych zaproszeń, ale to nie znaczy, że nie angażuje się w wydarzenia w naszym kraju. Świadczy o tym m.in. właśnie to, co zamierza zrobić na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Świątek ogłosiła. Wszystko jasne ws. jej udziału w WOŚP

Największe gwiazdy polskiego sportu tradycyjnie dorzucają swoją cegiełkę do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ostatnich tygodniach dowiedzieliśmy się na przykład, że Jeremy Sochan przekazał na aukcję 45-minutową kolację online ze sobą, a Justyna Kowalczyk-Tekiel zaoferowała wspólny bieg na Giewont. 12 stycznia stało się jasne, co takiego przygotowała Iga Świątek.

Okazuje się, że fani będą mogli wylicytować rakietę oraz ręcznik polskiej tenisistki z Wimbledonu. Pieniądze trafią oczywiście na rzecz pomocy potrzebującym.

"Wyjątkowa gratka dla fanów tenisa i sportowych emocji! Na aukcję WOŚP trafia rakieta, którą Iga Świątek wygrała historyczny Wimbledon 2025, opatrzona jej własnoręcznym podpisem oraz oryginalny ręcznik z tego legendarnego turnieju. To autentyczne pamiątki związane z jednym z największych sukcesów w historii polskiego sportu. Niepowtarzalna okazja, by stać się właścicielem fragmentu tenisowej historii i jednocześnie wesprzeć szczytny cel" - czytamy na aukcji WOŚP.

Iga Świątek już wkrótce rozpocznie rywalizację w Australian Open. Dotychczas w tym turnieju najlepiej poradziła sobie w 2022 oraz 2025 roku, kiedy udawało jej się dojść do półfinału.