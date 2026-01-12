Amerykanie biją na alarm ws. Igi Świątek. "Ten styl już nie działa"

Iga Świątek zaczęła sezon od triumfu w drużynowym United Cup z reprezentacją Polski. Po drodze do sukcesu wygrała trzy swoje mecze singlowe, ale dwa przegrała. Po porażkach z Coco Gauff i Belindą Bencić pojawiła się narracja, że Świątek nie jest w najwyższej formie przed Australian Open, więc można się obawiać o wynik w Melbourne. Jeden z prestiżowych zagranicznych dzienników zwrócił uwagę na styl gry Świątek - ona cały czas jest w procesie zmian i naturalnym jest, że zdarzą się gorsze mecze.

Amerykanie piszą o Świątek po United Cup. "Znajdowała się w pułapce"

"The Athletic" wyróżniło polską kadrę za triumf w United Cup. Biało-Czerwoni zagrali w finale trzeci raz z rzędu, ale wcześniej musieli uznać wyższość Niemców i Amerykanów. Sporo uwagi amerykański dziennik sportowy poświęcił Idze Świątek, zauważając, że jej gra zmieniła się w trakcie turnieju, ale wciąż nie może pozbyć się starych nawyków.

Amerykanie podkreślają, że Świątek dalej chce grać agresywny tenis, ale w inny sposób, bo dotychczasowy styl gry Polki został do końca rozczytany przez największe rywalki. "W tym roku czeka ją wiele tenisowych wyzwań, ale jest jednoznaczna co do tego, co chce osiągnąć z trenerem Wimem Fissettem: przywrócić agresywny styl gry oparty na kontratakach, który zdefiniował jej pierwsze lata dominacji w WTA Tour, i zastąpić nim totalną agresję wpojoną przez Tomasza Wiktorowskiego, z którym wygrała cztery turnieje wielkoszlemowe. Ten styl już nie działa, a Świątek i Fissette to zauważyli" - analizowano.

Dziennik stwierdził, że szczególnie to widać, gdy rywalki mają przewagę na korcie i wywierają presję na Polce. Problem z powrotem do dobrej ma nie wynikać z braku pomysłu na przejęcie inicjatywy. "The Athletic" przekonuje, że Świątek wie, co robić, ale nie jest w stanie tego wprowadzić w życie. To się zdarzało w zeszłym sezonie, ale też w półfinale i finale United Cup.

"Świątek znajdowała się w pułapce między dwoma sprzecznymi głosami. Pod presją podczas meczów uciekała do głęboko zakorzenionych nawyków, które próbuje zmienić, czasami grając oba style w tym samym meczu, a nawet secie. Kiedy piłka wraca mocno, a jej reakcją jest uderzenie jej mocniej, błędy się namnażają, a stres jest widoczny. Świątek wie, co ma zrobić, ale nie ma takiej możliwości" - czytamy.

Zwrócono uwagę też na to, jak zmieniła się rywalizacja Świątek z Gauff. Amerykanka wygrała cztery ostatnie pojedynki z Polką z rzędu, do tego bez straty seta. "Sytuacja na korcie uległa zmianie. Wcześniej kontrolowana agresywność Świątek zmuszała Gauff do podejmowania ryzyka i nie pozwalała jej na zmianę tempa. Ostatnio nadmierna agresywność Świątek zmniejszyła jej przewagę i pozwoliła Gauff wcielić się w rolę dominatorki, w której radzi sobie lepiej niż ktokolwiek inny" - dodano.

Mecze z Gauff i Bencić dostarczyły sporo materiału Fissette'owi i Świątek. "The Athletic" jest zdania, że wyciągnięcie odpowiednich wniosków z tych spotkań może być kluczowe dla zmiany stylu gry Polki i przebiegu tego sezonu.

Słynny dziennik docenił także Huberta Hurkacza w meczach singlowych oraz Katarzynę Kawę i Jana Zielińskiego w mikście. Walnie przyczynili się do triumfu w United Cup. "Koleżanki i koledzy z drużyny pomogli przekroczyć Świątek linię mety. Wygrywali swoje mecze, grając pod presją" - dodano.