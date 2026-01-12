Ależ demolka w meczu Polki w Australian Open. 67 minut i koniec

Linda Klimovicova (133. WTA) rozpoczęła drugi sezon, w którym reprezentuje Polskę w rozgrywkach WTA i ITF po otrzymaniu obywatelstwa naszego kraju. W 2025 r. Klimovicova wygrała dwa Challengery (La Marsa, Vitoria-Gastelz), a w trzech innych dotarła do finału (La marsa, Maribor, Napareuli). Do tej pory Linda nie zadebiutowała w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego. Najbliżej tego była podczas Roland Garros i US Open, gdzie docierała do trzeciej rundy eliminacji. Teraz Klimovicova zaczęła walkę o miejsce na Australian Open.

Klimovicova o krok bliżej Australian Open. Straciła zaledwie trzy gemy

Klimovicova rozpoczęła eliminacje od starcia z Australijką Stefani Webb, która jest notowana na 651. miejscu w rankingu WTA. To spotkanie od początku układało się po myśli Polki. Dosyć szybko Klimovicova dwukrotnie przełamała rywalkę i prowadziła 4:0. W piątym gemie Linda uniknęła przełamania, ale przy swoim następnym gemie serwisowym straciła przewagę jednego przełamania. Webb nie była w stanie odrobić strat, a Klimovicova wygrała pierwszego seta 6:2.

W drugim secie gemy trwały nieco dłużej, a na przełamanie Webb trzeba było poczekać do czwartego gema, w którym Klimovicova wykorzystała drugiego break pointa. Później Webb straciła swoje podanie po raz drugi. Klimovicova nie musiała bronić ani jednego break pointa w tym secie. Po 67 minutach Klimovicova zapewniła sobie awans do drugiej rundy eliminacji, wygrywając 6:2, 6:1 z Webb.

Klimovicova poznała też swoją drugą rywalkę w eliminacjach. Będzie to Australijka Lizette Cabrera, która zajmuje 275. miejsce w rankingu WTA. Cabrera ma już za sobą występy w głównej drabince Australian Open - w latach 2017-2018 i 2020-2021 tenisistka grała w pierwszej rundzie tego turnieju.

Tak Klimovicova zagrała w reprezentacji Polski. "Łatwiej było się przebić"

W poprzednim sezonie Klimovicova zadebiutowała w reprezentacji Polski, grając przeciwko Rumunii w rozgrywkach Billie Jean King Cup. Tam Klimovicova wygrała 6:2, 6:1 z Eleną Ruxandrą Berteą. Klimovicova zagrała też w deblu z Martyną Kubką przeciwko nowozelandzkiej parze Jade Otway - Erin Routliffe. Polki pokonały swoje przeciwniczki 6:2, 6:2.

"Linda nie ukrywa, że jako mała dziewczynka wzorowała się na Petrze Kvitovej, a nie jak jej koleżanki z polskiej kadry na Agnieszce Radwańskiej. Ale w ojczyźnie Radwańskiej tej dziewczynie po prostu łatwiej było się przebić" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl przy okazji listopadowego turnieju Billie Jean King Cup.