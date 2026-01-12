Świątek odpowiedziała rywalce. Błyskawicznie

Niedziela 11 stycznia 2026 roku zapisze się w historii polskiego tenisa. Reprezentacja Polski pokonała w finale Szwajcarię (2:1) i zdobyła United Cup. Biało-Czerwoni po raz trzeci z rzędu zagrali w finale tych rozgrywek, ale dopiero po raz pierwszy okazali się najlepsi. Świętuje między innymi Iga Świątek, a głos pod jej wpisem w mediach społecznościowych zabrała Eva Lys.

Świątek odpowiedziała rywalce. "Jeszcze wiele bitew przed nami"

Sieć obiegła wymiana zdań pomiędzy niemiecką tenisistką, a wiceliderką światowego rankingu. "Teraz porażka z wami smakuje lepiej. Gratulacje!!!" - pisała Eva Lys i doczekała się momentalnej odpowiedzi ze strony Świątek. "Trafiłaś wszystkie trudne piłki. Jeszcze wiele bitew przed nami. Dziękuję!" - odpisała najlepsza polska tenisistka.

Obie panie oczywiście nawiązały do bezpośredniego starcia. 5 stycznia Świątek nie bez problemów poradziła sobie z Lys w ramach meczu Polska - Niemcy podczas United Cup.

"Lys utrzymała przewagę, prowadząc już 5:3. Nasza tenisistka miała kilka szans, ale rywalka grała jak w transie, wytrzymała wszystkie trudne momenty. Pomagały jej też kolejne pomyłki Świątek, której forhend nie funkcjonował dobrze, a i przy returnie częściej niż zwykle myliła się. Niemka grała z pełną mocą i ryzyko opłacało się. Do tego stopnia, że po chwili mogła cieszyć się z sensacyjnego zwycięstwa w pierwszym secie 6:3" - analizował to spotkanie dziennikarz Sport.pl Dominik Senkowski.

Ostatecznie drugiego i trzeciego seta wygrała Świątek. W kolejnych spotkaniach pokonała Suzan Lamens (6:3, 6:2) i Mayę Joint (6:1, 6:1). Nie sprostała zaś Coco Gauff (4:6, 2:6) i Belindzie Bencić (6:3, 0:6, 3:6).

Przed Świątek i pozostałymi tenisistkami świata pierwszy tegoroczny turniej wielkoszlemowy. Mowa oczywiście o Australian Open - jedynych tego typu zawodach, których Polka nigdy nie wygrała. W 2022 i 2025 roku docierała do półfinału. Co ciekawe w poprzedniej edycji AO Świątek mierzyła się między innymi z Lys. W meczu czwartej rundy górą była nasza reprezentantka, wygrywając 6:0, 6:1.