Cały świat trąbi o sukcesie Polaków w United Cup! Nagle te słowa o Świątek

Iga Świątek w półfinale i finale nie była sobą. Najpierw gładko uległa Coco Gauff, a następnie, po zwycięstwie w premierowej partii z Belindą Bencić 6:3, w dwóch kolejnych praktycznie nie istniała, ulegając 0:6, 3:6. Swoje zrobił za to Hubert Hurkacz, choć i on nie miał łatwej przeprawy z 40-letni Stanem Wawrinką. Wrocławianin wygrał ostatecznie 6:3, 3:6, 6:3 i umożliwił Biało-Czerwonym walkę do końca o sukces w United Cup.

Na decydujące spotkanie na kort wyszli Katarzyna Kawa oraz Jan Zieliński. Helweci postawili zaś na Bencić, niepokonaną do tej pory w tej imprezie oraz Jakuba Paula. Polacy szybko pokazali, kto tu będzie rozdawał karty i triumfowali w dwóch odsłonach 6:4, 6:3. Dla naszej ekipy to pierwszy triumf w tych zawodach od debiutu przed czterema laty. W sezonie 2024 i 2025 Świątek i spółka ulegali w finale Amerykanom i Niemcom. Światowe media w swoich relacjach są zgodne - podczas gdy singliści miewali słabsze momenty, na wysokości zawsze stawała polska para mieszana!

"L'Equipe": Niezwykły sukces polskiego miksta

"Po dwóch triumfach Stanów Zjednoczonych i sukcesie Niemców reprezentacja Polski dołączyła do grona zwycięzców United Cup, turnieju drużyn mieszanych rozgrywanego na początku sezonu. W finale biało-czerwoni pokonali Szwajcarię 2-1. O losach rywalizacji decydował mecz miksta" - napisano w relacji francuskiego "L'Equipe".

"Belinda Bencić zapewniła Szwajcarkom idealny start, pokonując Igę Świątek, jednak Hubert Hurkacz odpowiedział zwycięstwem ze Stanem Wawrinką. [...] Następnie, w walce o tytuł, Katarzyna Kawa i Jan Zieliński ostatecznie pokonali Belindę Bencic i Jakuba Paula" - dodano, chwaląc naszego miksta.

"W trakcie całego turnieju Katarzyna Kawa i Jan Zieliński osiągnęli niezwykły sukces, wygrywając wszystkie swoje mecze (dwa w fazie grupowej i trzy w fazie pucharowej), w tym trzy decydujące o tytule" - czytamy.

Ciepłe słowa pod adresem pary mieszanej płyną też z serwisu tennis.com. "Po zajęciu dwóch drugich miejsce w poprzednich edycjach, Polska w końcu pokazał się z dobrej strony w finale i pokonała Szwajcarię 2-1. Kluczowa była postawa miksta Katarzyna Kawa - Jan Zieliński" - zauważono.

Hurkacz gotowy na AO, Świątek z dwiema porażkami z rzędu

Pod wrażeniem dyspozycji całej polskiej drużyny jest też portal straitstimes.com. "Polacy zwieńczyli zwycięstwem wspaniały turniej. W drodze po tytuł pokonali ubiegłorocznych mistrzów, Amerykanów. [...] Hurkacz może się cieszyć, bo w Australian Open będzie mógł kontynuować swoją dobrą passę. Sześciokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema, Iga Świątek, przystąpi zaś do inauguracyjnego wielkoszlemowego turnieju w Melbourne Park z dwiema porażkami z rzędu – po tym, jak przegrała z Bencić w niedzielę i Coco Gauff w półfinale. Mimo to będzie w gronie kandydatek do końcowego sukcesu" - wskazano.

"Sky Sports" również przyjrzał się najlepszej polskiej tenisistce. "Świątek przegrała w weekend oba mecze singlowe - w niedzielę z Bencić i w sobotę z Gauff. Dla 24-latki była to już czwarta z rzędu przegrana z Amerykanką. Wcześniej triumfowała w 11 z 12 meczów" - przypomniano.

Świątek pod obserwacją

Portal au.news.yahoo.com zwraca uwagę przede wszystkim na wyniki Belindy Bencić, która była o krok od perfekcyjnego występu. Porażka w mikście z Janem Zielińskim i Katarzyną Kawą była jej jedyną wpadką w Perth i Sydney. Chwali też 40-letniego Stana Warwinkę, który swoimi gestami i efektownym jednoręcznym bekhendem rozpalił publiczność w rywalizacji z Hubertem Hurkaczem. Jednocześnie podkreśla tajemnicze problemy, z jakimi zmagała się Iga Świątek w trakcie imprezy. Polka płakała, rzucała rakietą, przyjmowała jakieś medykamenty.

"Chociaż jej drużyna się cieszyła, Świątek w poniedziałek uda się do Melbourne, gdzie jej zdrowie i gra będą pod ścisłą obserwacją. To efekt załamań i słabszych występów w Sydney" - napisano.

Czy jest się czego obawiać? - Ze zdrowiem Igi wszystko jest w porządku, nie ma żadnej kontuzji. Kibice mogą być spokojni - przekazała nam menedżerka tenisistki, Daria Sulgostowska po tym, jak 24-latka rozpłakała się w zderzeniu z Mayą Joint w ćwierćfinale United Cup. Polka wyszła potem jeszcze na dwa mecze singlowe, ale nie pokazała się z najlepszej strony. W obu meczach przegrała jednego z setów do 0, a to w całej jej dotychczasowej karierze zdarzało się niezwykle rzadko.

Iga Świątek ma tydzień, by przygotować się do Australian Open. W turnieju singlistów wystąpi też Hubert Hurkacz. Początek zmagań w głównej drabince 18 stycznia.