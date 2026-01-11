Tak rywalka potraktowała Sabalenkę. Mówi wprost. "Nie obchodzi mnie to"

Finał turnieju w Brisbane trwał godzinę i 20 minut. Sabalenka pokazała, że na początku sezonu jest mocna i będzie główną faworytką rozpoczynającego się już 12 stycznia Australian Open. Tymczasem po spotkaniu finałowym z Kostiuk nie zabrakło kontrowersji. Po meczu głos w tej sprawie zabrała Białorusinka.

REKLAMA

Zobacz wideo Boruc szczerze o swoich problemach: Mówię tutaj o jakichś dziwnych rzeczach i używkach

Aryna Sabalenka reaguje na zachowanie Marty Kostiuk. "Co mogę zrobić? Nie przeszkadza mi to. Nie obchodzi mnie to"

Sabalenka w Brisbane nie straciła choćby jednego seta. Nie inaczej było także w starciu na koniec rywalizacji przeciwko rewelacji turnieju, Marcie Kostiuk. Ta druga po spotkaniu w poruszającej przemowie poruszyła temat wojny w Ukrainie.

- Chcę powiedzieć kilka słów o Ukrainie. Każdego dnia gram z bólem w sercu. Tysiące ludzi są teraz bez prądu i ciepłej wody. Na zewnątrz jest minus 20 stopni, więc życie w takiej rzeczywistości każdego dnia jest bardzo, bardzo trudne. A tutaj, w Brisbane, jest bardzo gorąco, więc trudno to sobie nawet wyobrazić. Moja siostra śpi pod trzema kocami, bo w domu jest tak zimno. Dlatego byłam bardzo wzruszona i szczęśliwa, widząc w tym tygodniu tak wielu ukraińskich kibiców i flag - zaznaczyła 26. rakieta świata.

Do tych słów Kostiuk w żaden sposób nie odniosła się później Sabalenka. Białorusinka nieco bardziej wylewna była po zejściu z kortu. Na pomeczowej konferencji prasowej została zapytana o postawę ukraińskich sportowców, którzy po wywołaniu wojny przez Rosję (z pomocą Białorusi) odmawiają podania ręki sportowcom z krajów-agresorów. Co na to Sabalenka?

- Cóż, takie jest ich stanowisko. Co mogę zrobić? Nie przeszkadza mi to. Nie obchodzi mnie to. Kiedy wchodzę na kort, skupiam się wyłącznie na tenisie i sporcie - powiedziała najlepsza tenisistka świata.

- Kiedy wychodzę na kort, myślę o swoim tenisie i o tym, co muszę zrobić, żeby wygrać. Nie ma znaczenia, czy to Marta Kostiuk czy Jessica Pegula. Nadal wychodzę na kort, daję z siebie wszystko i walczę o trofeum. Nie mam nic do udowodnienia. Wychodzę i po prostu rywalizuję jak sportowiec - podkreśliła Sabalenka.

Zobacz też: Tuż po finale Świątek podeszła do mikrofonu. Zabrakło słów

Triumf Sabalenki w Brisbane był jej 22. zwycięstwem w głównym cyklu. Już 12 stycznia zaczyna się Australian Open, który potrwa do 26 stycznia. Czy Białorusinka trzeci raz w karierze wygra australijski turniej wielkoszlemowy?