"Polska wygrała". Rosjanie musieli to przyznać

United Cup to drużynowy turniej, który tradycyjnie poprzedza wielkoszlemowe Australian Open. W poprzednich latach Polacy potrafili radzić sobie w nim bardzo dobrze, a nawet awansować do finału, ale ani razu nie sięgnęli po ostateczny triumf. W ostatnich dniach wszystko jednak szło po naszej myśli. Iga Świątek i spółka pokonali Niemcy, Holandię, Australię i Stany Zjednoczone, a w decydującym spotkaniu czekała na nich równie rozpędzona Szwajcaria.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zagra Legia na wiosnę? Papszun: Będziemy walczyć o życie

United Cup 2026. Rosjanie piszą o sukcesie Polaków

Niedzielny finał rozpoczął się od porażki Igi Świątek z Belindą Bencic. W tamtym momencie znajdowaliśmy się pod ścianą, ale Hubert Hurkacz w kolejnym pojedynku zdołał ograć Stana Wawrinkę. Na koniec obejrzeliśmy jeszcze spektakl w wykonaniu duetu Jan Zieliński - Katarzyna Kawa, który również okazał się zwycięski. To oznaczało jedno: Biało-Czerwoni sięgnęli po triumf w United Cup 2026!

ZOBACZ TEŻ: Szalony finał Polaków! Ten mecz przejdzie do historii

O zwycięstwie naszej reprezentacji informowały również rosyjskie media. W nagłówku popularnego portalu "championat.com" mogliśmy przeczytać: "Polska wygrała United Cup, pokonując w finale Szwajcarię". W samym artykule czytelnicy zostali poinformowani głównie o suchych wynikach. "Polska reprezentacja tenisa, w której grali Iga Światek, Hubert Hurkacz, Jan Zieliński i Katarzyna Kawa, sięgnęła po zwycięstwo w turnieju United Cup 2026, pokonując w finale szwajcarską drużynę. Łączny wynik to 2-1" - pisali mało podekscytowani Rosjanie, którzy nawet nie umieścili tekstu o triumfie Polaków na stronie głównej portalu.

Iga Świątek i nasi pozostali tenisiści będą teraz przygotowywać się do wielkiego grania w Melbourne. Australian Open rozpocznie się 12 stycznia, a zakończy 1 lutego.