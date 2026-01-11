Tuż po finale Świątek podeszła do mikrofonu. Zabrakło słów

Katarzyna Kawa i Jan Zieliński są na ustach fanów tenisa w Polsce. Polski mikst poprowadził nasz zespół do wygranej w półfinale United Cup ze Stanami Zjednoczonymi. Duet musiał ponownie pojawić się na korcie podczas finałowej rywalizacji, bowiem Iga Świątek przegrała mecz z Belindą Bencic. Kawa i Zieliński kolejny raz pokazali klasę, wygrywając 6:4, 6:4. Dało to Polsce wygraną ze Szwajcaria 2:1. To pierwszy triumf Biało-Czerwonych w składzie Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Katarzyna Kawa i Jan Zielinski w United Cup.

Dwa sety i euforia radości. Pokaz mocy polskiego miksta

Kawa i Zieliński dobrze rozpoczęli mecz. Pierwsze przełamanie przyszło już w trzecim gemie. Szwajcarzy co prawda odpowiedzieli chwilę później tym samym, doprowadzając do stanu 2:2. Ale w dalszej części tej partii nasz duet zyskał pełną kontrolę, ponownie przełamując rywali. Pierwszy set zakończył się wynikiem 6:4 dla Biało-Czerwonych.

Drugi set to jeszcze większa kontrola naszego miksta. Przełamanie nastąpiło już w pierwszym gemie. Pozwoliło to uzyskać szybką przewagę 2:0. Później Bencic i Paul wygrywali już tylko własne podanie, a to było stanowczo za mało na Biało-Czerwnych, którzy wygrali cały mecz 2:0, doprowadzając Polskę do pierwszego triumfu w United Cup.

Tak wielki triumf Biało-Czerwonych skomentowała Iga Świątek. "Brakuje słów"

Głos po wielkim finale zabrała nasza najlepsza tenisistka Iga Świątek. Wiceliderka rankingu WTA była tym razem najsłabszym punktem naszej drużyny, jednak odniosła dwie ważne wygrane w grupie, a także w ćwierćfinale z Mayą Joint. Oto co powiedziała Świątek.

- Nie mam słów. Do trzech razy sztuka. To nie było szczęście, bo ciężko na to zapracowaliśmy. Po pierwsze chciałam pogratulować Szwajcarom. Graliście niesamowity turniej. To był wspólny, drużynowy wysiłek. Moje występy singlowe nie były najlepsze, ale reszta zespołu mnie zastąpiła i wygraliśmy to. Powrót Huberta po wielu miesiącach przerwy był niesamowity. Słów brakuje dla naszej drużyny mikstowej. Pokonaliście wszystkich, to jest niesamowite - powiedziała po finałowym meczu Iga Świątek.

Polacy wygrali United Cup po wcześniejszych dwóch porażkach w finale. Nasz zespół przegrywał decydującą rozgrywkę w edycjach 2024 i 2025. Dzięki Kawie i Zielińskiemu w końcu doszło do triumfu. To duża sprawa dla polskiego tenisa w wymiarze reprezentacyjnym. Mówimy bowiem o premierowej wygranej Polski na poziomie seniorów.