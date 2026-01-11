"Absurdalny poziom!". Szaleństwo po fantastycznym finale Polaków

Bohaterowie, którzy wyszli z cieni rzucanych przez Igę Świątek i Huberta Hurkacza. Tak można określić duet, który zapewnił reprezentacji Polski pierwszy historyczny triumf w finale turnieju United Cup. Katarzyna Kawa i Jan Zieliński, bo o nich mowa, pokonali szwajcarski duet Belinda Bencić/Jakub Paul w dwóch setach 6:4, 6:3, podkreślając fenomenalną dyspozycję, którą prezentowali przez cały turniej!

Zachwycili cały świat! "Absurdalny poziom"

W finałowym starciu na nieprawdopodobnym poziomie grała Kawa, którą zachwycano się w trakcie spotkania. Polka szła w otwarte wymiany ciosów z Jakubem Paulem i regularnie wychodziła z nich zwycięsko. Poziomem nie odstawał również Zieliński.

- Wpływ Kawy, choć cichy, jest widoczny. Moim zdaniem najlepszym zawodnikiem w reprezentacji Polski nadal jest Zieliński. Hurkacz jest tuż za nim - pisała prezenterka sportowa, Tega Onojaife.

- Katarzyna Kawa przez cały tydzień grała w deblu na absurdalnym poziomie - nie mógł wyjść z podziwu portugalski dziennikarz i komentator, Jose Morgado. Taki sam wpis opublikował o Zielińskim.

- Czytanie gry Katarzyny Kawy na najwyższym poziomie. Inteligencja na korcie. Wiele razy mija po linii. Dużo widzi - pisał Hubert Błaszczyk, który prowadzi w serwisie YouTube swój kanał o tenisie.

"Złoty mikst". Eksperci pieją z zachwytu

- Złoty mikst. Trzy razy pod ogromna presją i trzy zwycięstwa. Ogromne cegły włożone w mury tego zwycięstwa United Cup. Jan Zieliński i Katarzyna Kawa chciałoby częściej oglądać ich wspólnie na korcie. Umiejętności to jedno, ale pokazali wielką odporność psychiczną i zgranie - dodał Błaszczyk

- Mamy to! Wielki triumf reprezentacji przy trzecim podejściu do finału. I to jaki wartościowy, gdzie wszyscy byli kluczowi do zwycięstwa :) - podkreślił Jakub Kazula z TVP Sport.

- Co za turniej polskich tenisistów! Mamy fantastyczną drużynę! - pisał Marek Furjan z kanału Break Point.

- Skoro wczoraj był Jan III Zieliński to dziś musimy mówić o Królowej, bo przecież nie carycy, Katarzynie II Wielkiej. Historia z kosmosu - podkreślił rolę Katarzyny Kawy w dzisiejszym triumfie Maciej Zaręba z Canal+Sport.

"Kandydatura do Drużyny Roku 2026 już znana". Nawet Tusk śledził finał!

- Sukces wyczekany. Sukces, który nie rodził się tylko na barkach singlistów. Sukces, który smakuje wyjątkowo, mając w pamięci dwa przegrane finały z ostatnich lat - stwierdził z kolei Szymon Przybysz.

- WIELKI powrót Huberta Hurkacza do rywalizacji po ponad półrocznej przerwie. WIELKI charakter duetu Kawa/Zieliński. WIELKI sukces polskiego tenisa. PIERWSZA KANDYDATURA DO TYTUŁU "DRUŻYNY ROKU 2026" JUŻ ZNANA - dodał.

Reprezentacja Polski po raz pierwszy w historii zwyciężyła w United Cup. W poprzednich dwóch latach Polacy przegrywali z Niemcami i USA. Teraz w końcu mogą cieszyć się z upragnionego tytułu. Oprócz Katarzyny Kawy i Jana Zielińskiego skład reprezentacji Polski składał się z Igi Świątek, Huberta Hurkacza, Katarzyny Piter i Daniela Michalskiego. Kapitanem był Mateusz Terczyński.