Hurkacz w górę. Tak wygląda ranking ATP po meczu z Wawrinką

Hubert Hurkacz wrócił z początkiem roku do gry po długiej absencji spowodowanej kontuzją. Tenisista znalazł się w składzie reprezentacji Polski na turniej United Cup. Od samego początku prezentuje świetną grę. Przegrał tylko jeden mecz, po wyrównanej walce z Alexem De Minaurem. W finale Hurkacz zwyciężył ze Stanem Wawrinką 6:3, 3:6, 6:3, dzięki czemu utrzymał nasz zespół w decydującym meczu.
Punkty z United Cup w przypadku rankingu ATP są liczone w bardziej skomplikowany sposób niż w rankingu WTA. Dużo zależy od rangi rywala. Przykładowo za wygraną z będącymi w najlepszej dziesiątcem Taylorem Fritzem Hurkacz zarobił aż 130 punktów. Rankingowo dużo mniej cena jest wygrana z Wawrinką. Słynny tenisista rozgrywa ostatni sezon w karierze. Znajduje się poza pierwszą setką. W związku z czym za ogranie go nasz zawodnik zgarnął tylko 40 punktów.
W związku z tym wygrana w finale United Cup nieznacznie poprawiła ranking Hurkacza. Zdobyte punkty pozwoliły naszemu tenisiście przesunąć się na 53. miejsce. W skali całych rozgrywek Hurkacz i tak zanotował niesamowity awans. Przed United Cup był na 83. pozycji. Jest też najwyżej klasyfikowanym Polakiem. Wyprzedził Kamila Majchrzaka (58. miejsce).
Zwycięstwo Hurkacza doprowadziło do trzeciego meczu w finałowej rywalizacji między Polską a Szwajcarią. W mikstach Jan Zieliński i Katarzyna Kawa zagrają prawdopodobnie z Jakubem Paulem i Belindą Bencić. Dla Polaków to wielka szansa na pierwszym w historii triumf w United Cup.