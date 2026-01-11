Hurkacz w górę. Tak wygląda ranking ATP po meczu z Wawrinką

Hubert Hurkacz wrócił z początkiem roku do gry po długiej absencji spowodowanej kontuzją. Tenisista znalazł się w składzie reprezentacji Polski na turniej United Cup. Od samego początku prezentuje świetną grę. Przegrał tylko jeden mecz, po wyrównanej walce z Alexem De Minaurem. W finale Hurkacz zwyciężył ze Stanem Wawrinką 6:3, 3:6, 6:3, dzięki czemu utrzymał nasz zespół w decydującym meczu.

Tak wygląda ranking ATP po meczu Hurkacza. Nieznaczny awans Polaka

Punkty z United Cup w przypadku rankingu ATP są liczone w bardziej skomplikowany sposób niż w rankingu WTA. Dużo zależy od rangi rywala. Przykładowo za wygraną z będącymi w najlepszej dziesiątcem Taylorem Fritzem Hurkacz zarobił aż 130 punktów. Rankingowo dużo mniej cena jest wygrana z Wawrinką. Słynny tenisista rozgrywa ostatni sezon w karierze. Znajduje się poza pierwszą setką. W związku z czym za ogranie go nasz zawodnik zgarnął tylko 40 punktów.

W związku z tym wygrana w finale United Cup nieznacznie poprawiła ranking Hurkacza. Zdobyte punkty pozwoliły naszemu tenisiście przesunąć się na 53. miejsce. W skali całych rozgrywek Hurkacz i tak zanotował niesamowity awans. Przed United Cup był na 83. pozycji. Jest też najwyżej klasyfikowanym Polakiem. Wyprzedził Kamila Majchrzaka (58. miejsce).

Ranking ATP Live po meczu Hurkacz - Wawrinka:

1. Carlos Alcaraz - 12050 pkt

2. Jannik Sinner - 11500

3. Alexander Zverev - 5105

4. Novak Djoković - 4780

5. Lorenzo Musetti - 4105

6. Alex de Minaur - 4080

7. Félix Auger-Aliassime - 3990

8. Ben Shelton - 3960

9. Taylor Fritz - 3840

10. Alexander Bublik - 3065

...

53. Hubert Hurkacz - 965

58. Kamil Majchrzak - 918

Polska walczy w finale United Cup ze Szwajcarią

Zwycięstwo Hurkacza doprowadziło do trzeciego meczu w finałowej rywalizacji między Polską a Szwajcarią. W mikstach Jan Zieliński i Katarzyna Kawa zagrają prawdopodobnie z Jakubem Paulem i Belindą Bencić. Dla Polaków to wielka szansa na pierwszym w historii triumf w United Cup.