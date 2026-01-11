Powrót na stronę główną

Hurkacz w górę. Tak wygląda ranking ATP po meczu z Wawrinką

Hubert Hurkacz zwycięski w kolejnym meczu United Cup. Tenisista przywrócił polski zespół do żywych w rywalizacji z Szwajcarią, dzięki wygranej 6:3, 3:6, 6:3 ze Stanem Wawrinką. Polak po długiej absencji odbudowuje swoją pozycję w rankingu ATP. Oto jak przedstawia się klasyfikacja po meczu ze Szwajcarem.
Hubert Hurkacz
Screen - https://x.com/UnitedCupTennis/status/2009902343039398350

Hubert Hurkacz wrócił z początkiem roku do gry po długiej absencji spowodowanej kontuzją. Tenisista znalazł się w składzie reprezentacji Polski na turniej United Cup. Od samego początku prezentuje świetną grę. Przegrał tylko jeden mecz, po wyrównanej walce z Alexem De Minaurem. W finale Hurkacz zwyciężył ze Stanem Wawrinką 6:3, 3:6, 6:3, dzięki czemu utrzymał nasz zespół w decydującym meczu

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

Tak wygląda ranking ATP po meczu Hurkacza. Nieznaczny awans Polaka 

Punkty z United Cup w przypadku rankingu ATP są liczone w bardziej skomplikowany sposób niż w rankingu WTA. Dużo zależy od rangi rywala. Przykładowo za wygraną z będącymi w najlepszej dziesiątcem Taylorem Fritzem Hurkacz zarobił aż 130 punktów. Rankingowo dużo mniej cena jest wygrana z Wawrinką. Słynny tenisista rozgrywa ostatni sezon w karierze. Znajduje się poza pierwszą setką. W związku z czym za ogranie go nasz zawodnik zgarnął tylko 40 punktów. 

W związku z tym wygrana w finale United Cup nieznacznie poprawiła ranking Hurkacza. Zdobyte punkty pozwoliły naszemu tenisiście przesunąć się na 53. miejsce. W skali całych rozgrywek Hurkacz i tak zanotował niesamowity awans. Przed United Cup był na 83. pozycji. Jest też najwyżej klasyfikowanym Polakiem. Wyprzedził Kamila Majchrzaka (58. miejsce). 

Zobacz też: Hurkacz przemówił po finałowym meczu. "To wkurzające"

Ranking ATP Live po meczu Hurkacz - Wawrinka:

  • 1. Carlos Alcaraz - 12050 pkt
  • 2. Jannik Sinner - 11500
  • 3. Alexander Zverev - 5105
  • 4. Novak Djoković - 4780
  • 5. Lorenzo Musetti - 4105
  • 6. Alex de Minaur - 4080
  • 7. Félix Auger-Aliassime - 3990
  • 8. Ben Shelton - 3960
  • 9. Taylor Fritz - 3840
  • 10. Alexander Bublik - 3065
  • ...
  • 53. Hubert Hurkacz - 965
  • 58. Kamil Majchrzak - 918

Polska walczy w finale United Cup ze Szwajcarią 

Zwycięstwo Hurkacza doprowadziło do trzeciego meczu w finałowej rywalizacji między Polską a Szwajcarią. W mikstach Jan Zieliński i Katarzyna Kawa zagrają prawdopodobnie z Jakubem Paulem i Belindą Bencić. Dla Polaków to wielka szansa na pierwszym w historii triumf w United Cup. 

