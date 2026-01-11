Te słowa usłyszy świat. Ukrainka przemówiła po porażce z Sabalenką

Porażka ukraińskiej tenisistki nie była zaskoczeniem - jej białoruska rywalka to pierwsza rakieta świata. Aryna Sabalenka postanowiła nie pozostawić cienia wątpliwości i zwyciężyła 6:4, 6:3, pieczętując swój triumf w turnieju WTA 500 w australijskim Brisbane.

Kostiuk przemówiła do rodaków. "Trudno to sobie wyobrazić"

Nie było uścisków dłoni, wspólnych zdjęć ani personalnych podziękowań. Marta Kostiuk nie chciała mieć poza wydarzeniami na korcie nic wspólnego z Sabalenką - to oczywiście ze względu na wojnę w Ukrainie, którą z pomocą Białorusi od lutego 2022 roku prowadzi Rosja. Po meczu Ukrainka zwróciła się do swoich rodaków w poruszającej przemowie.

- Chcę powiedzieć kilka słów o Ukrainie. Każdego dnia gram z bólem w sercu - zaczęła.

- Tysiące ludzi są teraz bez prądu i ciepłej wody. Na zewnątrz jest minus 20 stopni, więc życie w takiej rzeczywistości każdego dnia jest bardzo, bardzo trudne. A tutaj, w Brisbane, jest bardzo gorąco, więc trudno to sobie nawet wyobrazić. Moja siostra śpi pod trzema kocami, bo w domu jest tak zimno. Dlatego byłam bardzo wzruszona i szczęśliwa, widząc w tym tygodniu tak wielu ukraińskich kibiców i flag - dziękowała za wsparcie Kostiuk.

Podziękowania skierowała również do przeciwniczek, z którymi mierzyła się podczas ostatniego tygodnia w Brisbane. Nie wymieniła ich nazwisk, czym uniknęła mówienia wprost o Sabalence.

- Chcę również podziękować wszystkim rywalkom, z którymi grałam w tym tygodniu. Sprawiacie, że staję się lepsza – z tygodnia na tydzień, każdego dnia. Cieszę się, że mogę iść tą drogą - stwierdziła.

- Dziękuję mojemu zespołowi. Przepraszam, że przegrałam kolejny finał - to już trzeci, ale może następnym razem… Nie, nie "może". Na pewno wygram. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Dziękuję mojemu mężowi za to, że był ze mną w tym tygodniu. I jeszcze raz dziękuję wszystkim - dodała na koniec.

Sabalenka zwróciła się do rywalki. "Życzę wam wszystkiego najlepszego"

Sabalenka z kolei od razu postanowiła zwrócić się do ukraińskiej zawodniczki i jej sztabu. Białorusinka nie pociągnęła dalej tematu agresji Rosji na Ukrainę i skupiła się wyłącznie na względach stricte sportowych.

- Na początku chcę pogratulować Marcie i jej zespołowi znakomitego początku sezonu. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że jeszcze wiele razy spotkamy się w finałach, by pokazywać świetny tenis - powiedziała pierwsza rakieta świata.

Triumf liderki rankingu WTA w pierwszym w 2026 roku turnieju z pewnością pomoże jej lepiej wejść w Australian Open. Wielkoszlemowa rywalizacja rozpocznie się już 12 stycznia, a "Saba" będzie chciała po raz trzeci sięgnąć po trofeum.

