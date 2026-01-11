Tak wygląda ranking WTA po meczu Świątek z Bencic. Zmarnowana szansa

Iga Świątek dobrze rozpoczęła turniej United Cup, od dwóch wygranych z rzędu. W grupie zwyciężyła z Evą Lys i Suzan Lammens. Później zaczęły się jednak schody. Wiceliderka rankingu WTA przegrała Z Coco Gauff. A w finałowej rozgrywce, w której Polacy mierzą się ze Szwajcarami musiała uznać wyższość Belindy Bencic (6:3, 0:6, 3:6).

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Świątek mogła dać Polsce zwycięstwo w pierwszym meczu ze Szwajcaria. Bencic była zbyt mocna

Nasza reprezentacja w finale rozgrywanego w Australii United Cup, mierzy się z Australią. Nasz zespół znalazł się w decydującej rozgrywce dzięki triumfom Huberta Hurkacza i mikstowej pary Katarzyna Kawa - Jan Zieliński.

W finale podobnie jak w poprzednich meczach Polskę reprezentują Iga Świątek, Hubert Hurkacz i mikstowy duet w przypadku remisu po dwóch spotkaniach. Jako pierwsza na kort w naszym zespole wyszła Iga Świątek, która mogła wyprowadzić nasz team na prowadzenia. Wiceliderka rankingu WTA świetnie rozpoczęła mecz, wygrywając pierwszego seta 6:3, jednak w kolejnych partiach musiała uznać wyższość Bencic. Finalnie rywalizacja pań zakończyła się wynikiem 6:3, 0:6, 3:6. Dzięki temu zwycięstwu Szwajcarka awansowała do TOP 10 rankingu WTA.

Zobacz też: Hurkacz uratuje Polskę w United Cup? Musi wygrać! [NA ŻYWO]

Tak wygląda ranking WTA po meczu Świątek

Do tego spotkania Iga Świątek podchodziła z dorobkiem trzech zwycięstw i jednej porażki w 2026 roku. Polka miała na koncie 8220 punktów. Niestety w wyniku porażki strat do Sabalenki nie udało się zniwelować. W dodatku Białorusinka triumfowała w turnieju WTA 500 w Brisbane. Liderka klasyfikacji ma aktualnie na koncie 10870. W związku z tym Polka traci do Sabalenki 2650 punktów.

Ranking WTA po meczu Świątek - Gauff w United Cup: