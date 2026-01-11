Ważne wieści z Australii. Wiemy, z kim Polki zagrają o Australian Open

Przed nami pierwszy turniej wielkoszlemowy w 2026 roku. W przyszłym tygodniu startuje Australian Open. Zanim jednak najlepsze tenisistki i najlepsi tenisiści przystąpią do głównej części rywalizacji, odbędą się kwalifikacje, które rozpoczną się w poniedziałek 12 stycznia.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

W kwalifikacjach zagrają trzy reprezentantki Polski

O awans do głównej części turnieju powalczą trzy reprezentantki Polski. W kwalifikacjach zagrają Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova oraz Maja Chwalińska. Nasze reprezentantki w drodze po upragniony udział w turnieju wielkoszlemowym muszą wygrać trzy spotkania. W tym roku polscy kibice mogą trzymać kciuki wyłącznie za panie, w eliminacjach wśród panów nie mamy żadnego reprezentanta.

Oto z kim w kwalifikacjach zagrają polskie tenisistki

Wśród biorących udział w kwalifikacjach naszą najwyżej sklasyfikowaną reprezentantką w rankingu WTA jest zajmująca 135. miejsce Katarzyna Kawa. Jej pierwszą rywalką będzie sąsiadka ze światowej tabeli, 136. Daria Snigur. W drugiej rundzie na Polkę czeka lepsza z pary Astra Sharma (157. WTA) - Carson Branstine (179. WTA). W przypadku pokonania którejś z tych przeciwniczek Kawa zagra z kimś z grupy: Aliaksandra Sasnowicz, Ksenia Efremova, Kathinka Von Deichmann i Renee Alame.

Zobacz też: Analiza Nie do wiary, co zrobili Polacy w półfinale z USA! Świątek zmieniona

Dość szczęśliwie losowanie przebiegło dla Mai Chwalińskiej. Sklasyfikowana na 145. miejscu w rankingu WTA Polka w pierwszym meczu zagra z Madison Brengle (450. WTA). W przypadku wygranej czeka ją rywalizacja z Rebeką Masarovą (115. WTA) lub Aliną Charajewą (162. WTA). W decydującym starciu będzie czekać ktoś z grona: Tahlia Kokkinis, Anouk Koevermans, Anhelina Kalinina bądź Joanna Garland.

Linda Klimovicova zacznie od meczu ze Stefani Webb (646. WTA). W przypadku awansu zagra z Gabrielą Knutson (175. WTA) lub Lizette Cabrera (275. WTA). W decydującej fazie może zmierzyć się z Greet Minnen, Franciscą Jorge, Jessicą Pieri lub Harmony Tan.