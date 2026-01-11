Świątek wygrała 6:3 i nagle katastrofa! 130 minut horroru

W trzecim gemie pierwszego seta Iga Świątek nagle zaczęła schodzić szybkim krokiem z kortu, po czym zaraz wróciła, przepraszając z uśmiechem. Była wtedy tak skoncentrowana na wygrywaniu kolejnych akcji w wymagającym pojedynku z Belindą Bencić w finale United Cup, że nawet nie spojrzała na tablicę wyników, która jasno wskazywała, że rywalizacja w gemie wciąż trwa. Rozbawiło to całą polską ekipę i zapewne kibiców biało-czerwonych oraz drugiej tenisistki globu. Ale kilkadziesiąt minut później na ich twarzach - zamiast uśmiechu - widać było coraz większe zmartwienie.

Od returnowych bomb Świątek do nagłej zapaści

- Wygląda na to, że Belinda gra bardzo dobrze. Znamy się nieźle. Miło widzieć ją tak dobrze grającą po urodzeniu dziecka. To z pewnością wyzwanie. Ona lubi grać szybko. Pierwsze dwie piłki będą miały duże znaczenie, bo ona uderza mocno. Postaram się być gotowa i narzucać swoje warunki – analizowała przed niedzielnym pojedynkiem Polka. Tylko o ile taktycznie wydawała się na początku przygotowana do spotkania, to z różnych względów niełatwo było jej ten plan zrealizować.

To miał być ważny test dla Świątek, która po trzech wygranych spotkaniach singlowych w United Cup z rywalkami spoza top 30 przegrała w półfinale z będącą czwartą rakietą świata Coco Gauff 4:6, 2:6. Jej gra dość szybko zaczęła się wtedy sypać i pytanie brzmiało, jak zareaguje dzień później.

Zadanie miała naprawdę trudne. Co prawda na korzyść 24-letniej zawodniczki z Raszyna przemawiał dotychczasowy bilans: wygrała nie tylko pięć z sześciu spotkań ze starszą o cztery lata Helwetką, ale i cztery poprzednie. Sklasyfikowana na 11. pozycji na liście WTA Szwajcarka wygrała tylko w US Open 2021. Ale teraz w United Cup bryluje. Wygrała zarówno wszystkie cztery wcześniejsze pojedynki singlowe, jaki i cztery w mikście.

- Bencić szuka szybkiego kończenia akcji. Im dłużej będą trwały wymiany, tym lepiej dla Igi. Ważne też, by Polka posyłała długie piłki, spychała Szwajcarkę w głąb kortu - wskazywał w pierwszych minutach meczu komentator Polsatu Sport Dawid Olejniczak.

W inauguracyjnej odsłonie Świątek początkowo się to jeszcze czasem udawało. Tempo wymian budziło podziw, a obie tenisistki posyłały – jak to określali komentatorzy - bomby returnowe. Obie też słabiej serwowały i dlatego nie brakowało w tej partii przełamań. Łącznie było ich pięć.

Ale zanim doszło do "wysypu breaków", wszystko układało się w sposób wymarzony dla faworytki, która wygrała pierwsze trzy gemy. Zanim jednak tak się stało, rozbawiła wszystkich oglądających ten mecz. W trzecim gemie posłała dwa asy i ruszyła w stronę ławki. Była bowiem pewna, że już prowadzi 3:0, a brakowało jej do tego jeszcze punktu. Potrzeba było potem kilku wymian, zanim zawodniczki rzeczywiście mogły udać się na przerwę między gemami.

Bencić była wtedy nieco podirytowana, ale irytację przekształciła w sportową złość. Teraz to Polka po jednej z akcji machała sfrustrowana rękami, ale nie pozwoliła się całkiem zdominować. Korzystała też ze swojego wielkiego atutu, jakim jest poruszanie się po korcie.

- Nagrywać, pokazywać. Tak wygląda praca nóg – rzucił komentator Polsatu Sport. A po chwili dodał: "Można odetchnąć", gdy Świątek po 48 minutach zamknęła ten niełatwy set.

Świątek tylko na chwilę odroczyła wyrok. Cała nadzieja w Hurkaczu

Wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze, a tymczasem zaczął się dramat sześciokrotnej triumfatorki tytułów wielkoszlemowych. Mnożyły się jej błędy, a przewaga rywalki rosła błyskawicznie. Niekiedy Szwajcarce sprzyjało też szczęście, ale przede wszystkim zbierała owoce świetnej gry. Polka z kolei robiła się coraz bardziej przygnębiona i jakby znikała z kortu. Nie pomogła też ofiarna i efektowna akcja, w której przewróciła się, ale szybko pozbierała i zdobyła punkt.

Przed decydującą partią 24-latka udała się do szatni. W pewnym momencie pojawiła się koło niej turniejowa fizjoterapeutka i wydawało się, że skorzysta też z przerwy medycznej, ale finalnie nie skorzystała formalnie z takiej opcji. Serię siedmiu przegranych gemów przerwała dopiero przy stanie 0:1. Wydawało się potem, że na nowo wstąpiła w nią energia. Zaczęła m.in. lepiej serwować. Ale zamiast powrotu na właściwe tory, została przełamana w czwartym gemie i znów była nieraz spóźniona do piłki i gasła, a Bencić brylowała w najlepsze.

- Ostatni dzwonek - stwierdził komentator przy wyniku 1:4. Świątek w ósmym gemie obroniła jeszcze dwie piłki meczowe, ale było to tylko odroczenie wyroku. W nagrodę za swoją świetną postawę Szwajcarka wróci w poniedziałek do czołowej dziesiątki rankingu WTA.

Przed szansą na przedłużenie nadziei Polaków stanie teraz Hubert Hurkacz. Pokazujący się jak na razie z bardzo dobrej strony w pierwszym od siedmiu miesięcy starcie w turnieju, zmierzy się ze Stanem Wawrinką, który w marcu skończy 41 lat. Gdyby pokonał mającego na koncie trzy tytuły wielkoszlemowe Szwajcara, żegnającego się w tym sezonie z zawodowym tenisem, o triumfie w finale United Cup przesądzi rywalizacja mikstów. Biało-czerwoni po raz trzeci z rzędu dotarli do decydującego meczu, ale obie wcześniejsze próby były nieudane.