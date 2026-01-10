Było już po meczu. Tak Iga Świątek zareagowała na awans

"Niestety, Amerykanka nauczyła się grać z Polką. Jest w tych meczach lepsza, wygrywa zasłużenie. Był bilans 11:1, jest 11:5", "Amerykanka wyraźnie lepsza, a Iga… no cóż, trochę bez pomysłu na odwrócenie wydarzeń na korcie", "Niesamowita fizyczność Amerykanki stała się dla Polki murem nie do przebicia" - pisali eksperci po porażce Igi Świątek z Coco Gauff w półfinale United Cup. Choć pierwszy set był obiecujący, bo 24-latka przegrała minimalnie 4:6, tak w drugim została całkowicie zdominowana. Urwała rywalce tylko dwa gemy i skomplikowała sytuację Biało-Czerwonych. O awansie do finału zadecydował mikst. Na szczęście Jan Zieliński i Katarzyna Kawa uratowali wynik i wprowadzili drużynę do decydującego o tytule etapu turnieju.

Iga Świątek podsumowała sobotni półfinał. "Mega wdzięczna"

Tuż po meczu miksta portale społecznościowe zasypała fala komentarzy na temat gry Zielińskiego i Kawy. Eksperci i kibice byli wręcz zachwyceni postawą polskiego duetu. Dumna z ich występu, a przede wszystkim wdzięczna im, a także Hubertowi Hurkaczowi, była Świątek. W sobotnie popołudnie opublikowała na Instagramie wymowny wpis. Najpierw jednak zaczęła od podsumowania... porażki z Gauff.

"Dzisiejszy dzień był dla mnie pełen wyzwań, ale wyciągnęłam z niego kilka ważnych lekcji" - pisała Polka. "Jestem mega wdzięczna za mój zespół i jego pasję. Co to była za walka dziś wieczorem! Jutro kolejna szansa. Widzimy się w finale" - dodawała Świątek. Pod postem błyskawicznie pojawiło się wiele komentarzy. "Powodzenia", "Iga, jutro idź po mistrzostwo!!!! Powodzenia!!! Jazda!!!", "Ty wczoraj uratowałaś, Hubi dzisiaj i nasz mikst - to się nazywa prawdziwa praca zespołowa, duma z Was wszystkich! Brawo brawo", "Jazda królowo" - pisali internauci.

Tak blisko tytułu Polska jeszcze nie była. Szwajcaria teoretycznie najsłabszym rywalem Biało-Czerwonych w finale w ostatnich trzech latach

Teraz przed Polską finał United Cup. W nim zmierzy się ze Szwajcarią. I wydaje się, że będzie miała spore szanse na sukces. Jak mawia przysłowie: "do trzech razy sztuka". Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie w przypadku Biało-Czerwonych. To już ich trzeci finał w ostatnich trzech latach. Poprzednie dwie edycje kończyli jednak na drugim miejscu - w 2024 ulegli Niemcom, a w 2025 Amerykanom.

Jakie starcia nas czekają? W niedzielę 11 stycznia około godziny 7:30 Świątek zmierzy się z Belindą Bencić. Po ich meczu, ale nie wcześniej niż o 9:00, na korcie pojawi się Hubert Hurkacz. Polak zmierzy się z legendarnym Stanem Wawrinką. Jeśli po tych spotkaniach będzie remis, wówczas o tym, która drużyna zgarnie trofeum, zadecyduje mikst. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z wszystkich meczów Polaków na United Cup na stronę główną Sport.pl i do aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.