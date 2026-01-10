Świątek przegrywała 1:4, gdy nagle ruszyła na Gauff. A potem dramat

Rok temu Iga Świątek przegrała z Coco Gauff w finale United Cup i Polska przegrała z USA. Teraz w Sydney liderka naszej kadry wychodziła na mecz z pierwszą rakietą Stanów Zjednoczonych z komfortem wypracowanym dla drużyny przez Huberta Hurkacza. Po jego zwycięstwie nad Taylorem Fritzem 7:6, 7:6 Świątek mogła przypieczętować awans Polski do finału nieoficjalnych mistrzostw świata. Ale, z drugiej strony, w głowie Igi mogła być myśl, że od długiego już czasu grając przeciw Gauff żadnego komfortu nie czuje.

Po zaledwie minucie sobotniego meczu Świątek prowadziła 40:0 przy serwisie rywalki i miała trzy break pointy. Gauff wszystkie obroniła. Nie pozwoliła też Polce na wykorzystanie czwartej szansy na przełamanie. To ona wyszła na prowadzenie 1:0. A wkrótce prowadziła już 4:1.

Gauff nauczyła się grać ze Świątek

Dlaczego Idze tak uciekł wynik? Bo Gauff grała świetnie. Świątek bardzo dobrze returnowała, z odpowiednią energią poruszała się po korcie, grała mądrze taktycznie na słabszą stronę rywalki, czyli na jej forhend. Ale Gauff wyglądała, jakby nie miała słabszych stron.

Aż nagle Coco stała się bezradna. Dlatego, że Świątek weszła na absolutnie najwyższy poziom. Od stanu 1:4 tak ruszyła na rywalkę, narzuciła taką ofensywną presję i tak trafiała, że gemy na 2:4, 3:4 i 4:4 wygrała do zera!

Świetnie było oglądać fragment meczu, w którym Świątek wygrała 12 punktów z rzędu. Gorzej dla nas, że odpowiedź Gauff była znakomita. Od stanu 4:4 to ona wygrała dwa kolejne gemy, dzięki czemu zamknęła seta. W trudnym momencie nie zaczęła się denerwować i mylić. Jeśli ktoś myślał, że może znów dopadną ją demony, jak kilka dni temu w meczu z Hiszpanką Bouzas Maneiro, był w wielkim błędzie.

Tamto spotkanie Gauff przegrała 1:6, 7:6, 0:6 między innymi dlatego, że popełniła aż 14 podwójnych błędów serwisowych. Przy zaledwie jednym asie. Ale grając ze Świątek Gauff już od grubo ponad roku potrafi znakomicie zbilansować grę odważną, ofensywną, z odpowiedzialną, bez zbędnego ryzyka. I bez nerwów. Efekt jest taki, że odkąd trenerem Igi został Wim Fissette, Gauff pozostaje niepokonana przez Polkę.

Fissette na stojąco oklaskiwał Igę, gdy teraz w Sydney w kapitalnym stylu odrobiła straty z 1:4 na 4:4 w pierwszym secie. Ale belgijski trener już chwilę później wyglądał na bezradnego. Szczególnie widoczne było to przy prowadzeniu Gauff 6:4 i 2:0. W tamtym momencie Amerykanka była na bardzo dobrym kursie do czwartego z rzędu zwycięstwa nad Polką. Na czwartą wygraną nad Świątek, odkąd w boksie Świątek siedzi Fissette.

Świątek walczyła do końca. Ale to nie wystarczyło

I, niestety, Gauff odniosła zwycięstwo. Pewnie i bezdyskusyjnie. Świątek nie była w stanie przebić się przez – jak to ujął przy wyniku 4:6, 0:3 komentator Polsatu Dawid Olejniczak - ścianę, przez mur, jaki postawiła jej Amerykanka. A z biegiem gry było już tylko gorzej. Iga nie przestała walczyć, ale kluczowe punkty przegrywała, nie pomagała też sobie serwisem.

Przy stanie 4:6, 0:5 Świątek była o włos od porażki do zera w drugim secie, ale wtedy obroniła meczbol. Dwa kolejne obroniła przy stanie 4:6, 1:5 i serwisie Gauff. W gestach i mimice Amerykanki dostrzegaliśmy zdenerwowanie, że nie może domknąć meczu. Zaczynaliśmy robić sobie nadzieje, że to nie koniec, gdy Świątek przełamała rywalkę na 4:6, 2:5. Niestety, przy serwisie Polki Amerykanka wypracowała sobie kolejny, już czwarty meczbol, i go wykorzystała.

Świątek przegrała, jednak Polska wciąż może wygrać United Cup

Z dobrych rzeczy do zapamiętania z tego meczu został nam trzygemowy zryw Świątek. Patrząc całościowo, Iga ma wciąż bardzo dobry bilans z Gauff – wygrała 11 z ich 16 meczów. Ale zmiana w tej rywalizacji ze stanu 11:1 na 11:5 coś pokazuje. Mianowicie, że Gauff stała się dla Świątek szczególnie trudną rywalką. I że albo Fissette nie ma pomysłu, jak Iga ma tę rywalkę ograć, albo nasza tenisistka nie umie planu zrealizować. Albo – niestety – jedno i drugie.

Po porażce Świątek w półfinale United Cup 2026 między Polską a USA mamy remis 1:1. O końcowym wyniku zadecyduje starcie mikstów. Zwycięzcy wejdą do niedzielnego finału, w którym już czeka Szwajcaria.