"To jest wielki powrót". Eksperci zachwyceni po tym, co zrobił Hurkacz

Po porażce z Alexem De Minaurem Hubert Hurkacz wrócił na zwycięską ścieżkę w turnieju United Cup. Nasz tenisista w dwóch setach pokonał zawodnika najlepszej 10 rankingu ATP, Taylora Fritza 7:6, 7:6. Ten triumf przybliżył polski zespół do finału turnieju.

Eksperci zachwyceni Hurkaczem. "Wielki powrót to jest"

Zachwytów nad Hubertem Hurkaczem nie kryją polscy dziennikarze. Sebastian Parfjanowicz z "Przeglądu Sportowego" oprócz samej gry naszego tenisisty zwrócił uwagę na drogę jaką Hurkacz musiał przejść po kontuzji.

- Wspaniale wygląda po takiej kontuzji, po takiej przerwie Hubert Hurkacz. Wielki powrót to jest - piszę na portalu X dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Sebastian Parfjanowicz.

"Dziś znów uśmiech po kolejnym ważnym zwycięstwie"

Agnieszka Niedziałek z naszej redakcji przypomniała o rewanżu, który wziął Hurkacz za ubiegłoroczny finał. Dziennikarka "Sport.pl" podkreśliła też, że na twarzy Polaka pojawił się uśmiech, dzięki powrotowi na zwycięską ścieżkę.

- Rewanż za ubiegłoroczny finał. Wczoraj Hubert Hurkacz był mocno przygnębiony po meczu z Aleksem de Minaurem, dziś znów uśmiech po kolejnym ważnym zwycięstwie w #UnitedCup nad rywalem ze światowej czołówki - piszę na portalu X, Agnieszka Niedziałek, z redakcji "Sport.pl.

W ciepłych słowach grę Hurkacza analizował też ceniony komentator tenisa Marek Furjan, który zwrócił uwagę m.in. na świetny pierwszy serwis Polaka. Nasz tenisista ponownie nie został przełamany przez rywala.

- W takich meczach bardzo cienka jest granica między radością i niepowodzeniem. Dwa świetne tie-breaki Hurkacza - grał agresywnie, ale w ważnych momentach potrafił też znakomicie skontrować, co wyraźnie frustrowało Fritza. Znów nieprzełamany, z bardzo dobrym procentem punktów wygranych po trafionym pierwszym serwisie, utrzymuje wysoką dyspozycję z poprzednich dni. Polska ma duży kapitał przed meczem Igi z Coco - pisze m.in. autor podcastu "Break Point" i komentator tenisa, Marek Furjan.

Iga Świątek gra w hitowym meczu. W tym roku jeszcze nie przegrała

Polscy kibice nie mogą narzekać na skład naszej reprezentacji w turnieju United Cup. Obok Huberta Hurkacza gra nasza najlepsza tenisistka, Iga Świątek. Polka jest w tym roku niepokonana. Teraz czas na największe dotychczasowe wyzwanie w tym roku, mecz z Coco Gauff.

Relację tekstową z meczu Iga Świątek - Coco Gauff możecie śledzić na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.