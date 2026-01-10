Na to czekaliśmy! Tak wygląda ranking ATP po kosmicznym meczu Hurkacza

Hubert Hurkacz wrócił do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. Nie oglądaliśmy go na korcie od czerwca 2025 roku. Z tego powodu spadł w rankingu na bardzo odległą lokatę. Według zestawienia z 5 stycznia 2026 roku plasuje się on na 83. miejscu w rankingu ATP.

Hurkacz wrócił do gry i walczy o punkty rankingowe

Hurkacz jest aktualnie drugą rakietą w Polsce. Wyżej od niego sklasyfikowany jest Kamil Majchrzak, który znajduje się na 59. lokacie. Jednak dzięki United Cup wrocławianin znów pnie się do góry. Przypomnijmy, że Polak pokonał w tym turnieju Alexandra Zvereva i Tallona Griekspoora oraz poległ z Alexem De Minaurem z Australii.

Po tym meczu Australijczyk chwalił Polaka, który napsuł mu sporo krwi. - On ma niesamowity talent. Cieszę się, że znów jest w tourze. Nie byłem zbyt szczęśliwy, grając z nim… ale cieszę się, że wrócił. Jestem pewien, że narobi sporo szkód. Cieszę się, że jest zdrowy - wyznał. - Musiałem z nim walczyć od pierwszego do ostatniego punktu. To ogromny wysiłek psychiczny - dodał.

Hurkacz powiększył swój dorobek z Fritzem?

Dwa zwycięstwa i jedna porażka sprawiły, że Hubert Hurkacz wskoczył na... 69. miejsce w rankingu WTA z dorobkiem 795 pkt. To jeszcze nie było wszystko, bo w sobotę 10 stycznia mierzył się w półfinale United Cup z Taylorem Fritzem (9. WTA). Za triumf w starciu z Amerykaninem mógł otrzymać 135 pkt rankingowych.

To spotkanie było bardzo zacięte. W pierwszym secie Hubert Hurkacz wygrał w tie-breaku 7:1. W drugiej partii również potrzebny był tie-break i w nim lepszy okazał się Polak, który wygrał 7:2, a cały mecz 2:0.

Dzięki temu zwycięstwu Hubert Hurkacz ma na swoim koncie 925 punktów i... wyprzedził Kamila Majchrzaka, plasując się na 56. miejscu w rankingu ATP, stając się pierwszą rakietą w Polsce.

Ranking ATP Live po meczu Hurkacz - Fritz: