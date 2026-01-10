Powrót na stronę główną

Na to czekaliśmy! Tak wygląda ranking ATP po kosmicznym meczu Hurkacza

Hubert Hurkacz wrócił do gry po długiej przerwie. Podczas United Cup Polak udowodnił, że wciąż ma to coś i należy się z nim liczyć. Niestety z powodu tak długiej absencji spadł w rankingu ATP. Teraz go odbudowuje. Tak wygląda sytuacja w tabeli po meczu z Taylorem Fritzem.
Hubert Hurkacz
Screen - https://x.com/UnitedCupTennis/status/2009902343039398350

Hubert Hurkacz wrócił do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. Nie oglądaliśmy go na korcie od czerwca 2025 roku. Z tego powodu spadł w rankingu na bardzo odległą lokatę. Według zestawienia z 5 stycznia 2026 roku plasuje się on na 83. miejscu w rankingu ATP.

Hurkacz wrócił do gry i walczy o punkty rankingowe

Hurkacz jest aktualnie drugą rakietą w Polsce. Wyżej od niego sklasyfikowany jest Kamil Majchrzak, który znajduje się na 59. lokacie. Jednak dzięki United Cup wrocławianin znów pnie się do góry. Przypomnijmy, że Polak pokonał w tym turnieju Alexandra Zvereva i Tallona Griekspoora oraz poległ z Alexem De Minaurem z Australii.

Po tym meczu Australijczyk chwalił Polaka, który napsuł mu sporo krwi. - On ma niesamowity talent. Cieszę się, że znów jest w tourze. Nie byłem zbyt szczęśliwy, grając z nim… ale cieszę się, że wrócił. Jestem pewien, że narobi sporo szkód. Cieszę się, że jest zdrowy - wyznał. - Musiałem z nim walczyć od pierwszego do ostatniego punktu. To ogromny wysiłek psychiczny - dodał.

Hurkacz powiększył swój dorobek z Fritzem?

Dwa zwycięstwa i jedna porażka sprawiły, że Hubert Hurkacz wskoczył na... 69. miejsce w rankingu WTA z dorobkiem 795 pkt. To jeszcze nie było wszystko, bo w sobotę 10 stycznia mierzył się w półfinale United Cup z Taylorem Fritzem (9. WTA). Za triumf w starciu z Amerykaninem mógł otrzymać 135 pkt rankingowych.

To spotkanie było bardzo zacięte. W pierwszym secie Hubert Hurkacz wygrał w tie-breaku 7:1. W drugiej partii również potrzebny był tie-break i w nim lepszy okazał się Polak, który wygrał 7:2, a cały mecz 2:0.

Dzięki temu zwycięstwu Hubert Hurkacz ma na swoim koncie 925 punktów i... wyprzedził Kamila Majchrzaka, plasując się na 56. miejscu w rankingu ATP, stając się pierwszą rakietą w Polsce.

Ranking ATP Live po meczu Hurkacz - Fritz:

  • 1. Carlos Alcaraz - 12050 pkt
  • 2. Jannik Sinner - 11500
  • 3. Alexander Zverev - 5105
  • 4. Novak Djoković - 4780
  • 5. Alex de Minaur - 4080
  • 6. Lorenzo Musetti - 4040
  • 7. Félix Auger-Aliassime - 3990
  • 8. Ben Shelton - 3960
  • 9. Taylor Fritz - 3840
  • 10. Jack Draper - 2990
  • ...
  • 56. Hubert Hurkacz - 925
  • 58. Kamil Majchrzak - 918

