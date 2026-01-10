Collins nagle zaczęła mówić o Świątek przed meczem w United Cup. Wszyscy to usłyszeli

Danielle Collins niedawno poinformowała o swojej nieobecności w Australian Open. W ostatnim czasie dużo się u niej działo - leczyła kontuzję pleców oraz przechodziła procedury mrożenia komórek jajowych. "Jestem niezwykle wdzięczna moim przyjaciołom, którzy mnie wspierają w tym czasie. Mam jeszcze jeden zabieg przed sobą, a to oznacza, że nie wrócę do rywalizacji w pierwszych miesiącach sezonu" - wyjawiła.

Danielle Collins zabrała głos przed meczem Igi Świątek

Tenisistka jednak zapewniła, że nie będzie trzymać się z daleka od tenisa, a fani będą mogli zobaczyć ją w innej roli na m.in. Tennis Channel. Amerykanka była ekspertką w studiu przed półfinałem United Cup Polska - USA. W meczu singlistów Hubert Hurkacz zmierzy się z Taylorem Fritzem, a w rywalizacji kobiet Iga Świątek podejmie Coco Gauff.

Danielle Collins nigdy nie przepadała za Igą Świątek - nazywała ją fałszywą oraz nieszczerą. Podczas ubiegłorocznego finału United Cup, w którym tenisistka brała udział, kamery uchwyciły jej niechęć do podania ręki Polce, a następnie zamieściła ten kadr na swoim Instagramie z podpisem "Nowy Rok, stara ja".

Teraz w studiu Tennis Channel musiała zachować się bardziej profesjonalnie, kiedy zabierała głos nt. starcia Igi Świątek z Coco Gauff. "Myślę, że Coco ma spore szanse w walce z Igą" - stwierdziła dyplomatycznie.

- Myślę, że w takich drużynowych rozgrywkach Coco świetnie się bawi. Czerpie frajdę z przebywania ze wszystkimi graczami, ma poczucie koleżeństwa. Sądzę, że to daje jej dodatkową motywację, by naprawdę się postarać - a to jest zawodniczka, o której wiesz, że chce wygrywać. I tak, zdecydowanie tak myślę, że Coco ma tutaj całkiem duże szanse przeciwko Idze - dodała (cyt. za WP SportoweFakty).

- Iga jest niebezpieczna, gdy widzi wolniejsze piłki. Po prostu to czuje, jeżeli większość osób nie może z tym zbyt wiele zrobić. Zapowiada się na dobry mecz, więc zobaczymy - zakończyła.

Iga Świątek mierzyła się 15 razy z Coco Gauff. Polka wygrała aż 11 razy. Jednak ostatni bilans nie jest dla Polki tak korzystny - w 2025 roku Polka i Amerykanka zagrały ze sobą dwukrotnie (WTA Madryt i United Cup) - oba te spotkania wygrała Amerykanka. W WTA Finals w 2024 roku również górą była Gauff. Z kolei Świątek była górą w Rzymie i na French Open 2024.