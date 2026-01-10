90 minut i koniec! Sabalenka na taki mecz czekała od ponad sześciu lat

W trakcie kiedy Iga Świątek rywalizuje w barwach reprezentacji Polski, w turnieju United Cup. Jej najgroźniejsza rywalka do prymu w światowym tenisie gra w turnieju WTA 500 w Brisbane. Powrót na fotel liderki rankingu WTA może być dla Polki niełatwym zadaniem. Aryna Sabalenka doskonale rozpoczęła 2026 rok.

Przed Sabalenką było trudne zadanie. Muchova to jedna z najtrudniejszych rywalek dla Białorusinki

Wydawało się, że Aryna Sabalenka w półfinale turnieju w Brisbane może zagrać z Jeleną Rybakiną, co oznaczałoby jeden z największych hitów początku roku. Finalnie jej rywalką została pogromczyni zawodniczki z Kazachstanu, Karolina Muchova. Czeszka nie należy do ulubionych przeciwniczek liderki rankingu WTA. Sabalenka ma z nią ujemny bilans (1:3 przed meczem).

Pewna wygrana Sabalenki w półfinale WTA 500 w Brisbane

Białorusinka od początku spotkania wzięła się za poprawę niekorzystnych statystyk. Rozpoczęła pierwszego seta od szybkiego przełamania i prowadzenia 3:0 w gemach. W dalszej fazie tej partii tenisistki wygrywały swoje podania. Muchova nie była jednak w stanie przełamać Sabalenki, która wygrała pierwszego seta 6:3.

W drugim secie Czeszka nieco skuteczniej broniła się przed Białorusinką radząc sobie z break pointem w trzecim gemie. Sama również miała okazję na przełamanie, jednak zmarnowała tę szansę. To zresztą nie był ostatni gem, w którym Muchova mogła przełamać liderkę rankingu. Takie okazję potrafi za to wykorzystywać Sabalenka, która przełamała rywalkę w w dziewiątym gemie. Muchova próbowała jeszcze odwrócić losy meczu, broniąc trzy piłki meczowe. Finalnie na niewiele się to zdało. Białorusinka utrzymała przewagę wygrywając całe spotkanie 6:3, 6:4 i pokonała Muchovą drugi raz w karierze, a zarazem pierwszy od ponad sześciu lat!

Przed Sabalenką finał w Brisbane. Przez turniej idzie jak burza

Niewiele zmieniło się w 2026 roku jeżeli chodzi o formę Aryny Sabalenki. Białorusinka w Brisbane nie straciła jeszcze seta, pewnie pokonując kolejne rywalki. O triumf w całym turnieju zagra z Ukrainką, Martą Kostjuk, która w półfinale pokonała jedną z faworytek całej imprezy Jessicę Pegulę.

Najlepsze tenisistki i tenisiści przygotowują się obecnie do pierwszego turnieju wielkoszlemowego w tym sezonie. Australian Open wystartuje 12 stycznia.