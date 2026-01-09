Wielu nie podoba się to, co robi Sabalenka. Przyznaje wprost: "czasami muszę"

Aryna Sabalenka jest na najlepszej drodze, by obronić tytuł zdobyty przed rokiem w Brisbane. Awansowała juz do półfinału turnieju, pokonując w piątek Madison Keys 6:3, 6:3. Białorusinka wygrała już trzy mecze na tej imprezie. Dużo wskazuje na to, że jest w świetnej formie - przegrała zaledwie trzynaście gemów. Jej następną rywalką będzie Karolina Muchova.

Białorusinka rozpoczyna sezon jako liderka światowego rankingu. Na koniec 2025 roku jej przewaga nad Igą Świątek wynosiła 2475 punktów. W zestawieniu "na żywo" Polka odrobiła już 130 punktów, ale prawdziwy obraz sytuacji poznamy za kilka dni. W najbardziej optymistycznym wariancie, strata 24-latki zmaleje do 1995 punktów.

Aryna Sabalenka o pracy z psychologiem

Na konferencji prasowej po zwycięstwie nad Madison Keys, Aryna Sabalenka została zapytana o momenty, w których jest zawiedziona swoją postawą na korcie. - Cóż, współpracuję z psychologiem już od wielu lat. Zawsze szukamy czegoś, staramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie - taką opinię wyraziła 27-latka o przygotowaniu mentalnym.

Liderka rankingu WTA opowiedziała też o swoim sposobie na zachowanie spokoju w trakcie meczów. - Sądzę, że bardzo pomaga mi doświadczenie. Byłam już w najróżniejszych sytuacjach na korcie. Zdaję sobie sprawę, że jakaś jedna niewielka pomyłka nie wpłynie na obraz całego meczu. Zdarza się, nikt nie jest idealny. Takie podejście całkiem nieźle na mnie działa - zdradziła.

Aryna Sabalenka przyznaje: "Czasami muszę"

Są jednak takie sytuacje, w których Sabalenka potrzebuje innych bodźców - Czuję, że czasami muszę po prostu rzucić rakietą i głośno krzyknąć. Gdy to zrobię, czuję, że jestem pusta w środku, że pozbyłam się negatywnych emocji. Mogę budować swój nastrój od początku - opowiedziała Białorusinka.

Aryna Sabalenka będzie rozstawiona z "jedynką" na rozpoczynającym się 18 stycznia Australian Open. Rok temu dotarła w Melbourne do finału turnieju, ale tam lepsza okazała się Madison Keys. Amerykanka w półfinale pokonała Igę Świątek.