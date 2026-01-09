Szok w Rosji. Za chwilę Australian Open, a tu taka decyzja czołowej tenisistki

Wieronika Kudermietowa rok 2025 mogła zaliczyć do niezwykle udanych. Rosyjska tenisistka po raz pierwszy w karierze sięgnęła po tytuł wielkoszlemowy w deblu. Na kortach Wimbledonu 28-latka rywalizowała w parze z Belgijką, Elise Mertens. Zawodniczki były rozstawione z "ósemką". Przez drabinkę turniejową przebrnęły bezproblemowo, a w nagrodę w finale spotkały się z Hsieh Su-wei oraz Jeleną Ostapenko. Po trzysetowym boju zwycięstwo w londyńskiej imprezie padło łupem rosyjsko-belgijskiego duetu - 3:6, 6:2, 6:4. Warto odnotować, iż mistrzynie Wimbledonu uprzednio dotarły do ćwierćfinału Roland Garros, a po zdobyciu tytułu na Wyspach zakończyły rywalizację w US Open na etapie półfinału. Sezon 2025 Rosjanka i Belgijka zwieńczyły triumfem w WTA Finals w Rijadzie, gdzie w meczu o tytuł pewnie pokonały Timeę Babos oraz Luisę Stefani 7:6(4), 6:1.

Dla Kudermietowej singlowy sezon rozpoczął się całkiem dobrze. W Australian Open dotarła do czwartej rundy, gdzie musiała uznać wyższość Eliny Switoliny. W kolejnych wielkoszlemowych imprezach odpadała kolejno o jedną rundę wcześniej aniżeli w Melbourne. W tym roku urodzona w Kazaniu tenisistka nie obroni 240 punktów rankingowych, które zdobyła za ubiegłoroczne osiągnięcie w Australii. Jak podał w piątkowe popołudnie portal "sport-express.ru" 28-letniej zawodniczki nie obejrzymy w rozpoczynających się 18 stycznia zmaganiach na kortach Melbourne Park.

Rezygnacja Kudermietowej jest o tyle ciekawa, że brakuje z jej strony oficjalnego oświadczenia. W rosyjskich mediach pojawiają się jedynie komentarze wyrażające zdziwienie taką decyzją. Ma to związek z rosnącą formą w miarę upływu poprzedniego sezonu. W związku z narastającymi znakami zapytania wobec absencji zawodniczki, należy się spodziewać oficjalnego komunikatu w nadchodzących dniach ze strony jej obozu.

Tuż przed startem Australian Open 2026 Wieronika Kudermietowa jest klasyfikowana na 31. miejscu w rankingu WTA. W zestawieniu deblowym Rosjanka zajmuje piątą lokatę. Pierwszy wielkoszlemowy turniej rozpocznie się 18 stycznia i potrwa do 1 lutego. Tytułu wśród singlistek bronić będzie Madison Keys, a wśród singlistów Jannik Sinner. Iga Świątek ubiegłoroczną edycję zakończyła na etapie półfinału, gdzie musiała uznać wyższość późniejszej mistrzyni turnieju.