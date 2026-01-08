Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie i o której oglądać mecz w United Cup? [TRANSMISJA]

Iga Świątek i Hubert Hurkacz czwarty rok z rzędu przystąpili do gry w drużynowym turnieju United Cup i tak jak w poprzednich edycjach spisują się rewelacyjnie. W fazie grupowej reprezentacja Polski nie poniosła ani jednej porażki i pewnie awansowała do ćwierćfinału. A tam czekają już na nas gospodarze imprezy - Australijczycy.

REKLAMA

Zobacz wideo Trener Wieczystej dostał kartkę ze składem. "Trochę się zaczerwienił"

Kolejny mecz Igi Świątek w United Cup! Naprzeciwko niej 19-letnim talent

Rywalizacja odbędzie się w piątek, a do rozegrania będą trzy mecze - singiel kobiet, singiel mężczyzn oraz mikst. Jako pierwsza na kort wyjdzie Iga Świątek. Jej rywalką będzie młodziutka Maya Joint. 19-latka należała do absolutnych objawień minionego sezonu. Wygrała w nim dwa turnieje - w Rabacie oraz Eastbourne. Dzięki temu w rankingu WTA zajmuje wysokie 32. miejsce.

Przeciwko Idze Świątek Australijka grała dotychczas tylko raz - w zeszłym roku w Seulu - i raczej nie może tego miło wspominać. Nasza najlepsza tenisistka nie dała jej żadnych szans. Po nieco ponad godzinie rozgromiła ją 6:0, 6:2. W tegorocznym United Cup Joint rozegrała zaś tylko jedno spotkanie. Przegrała 4:6, 1:6 z Czeszką Barborą Krejcikovą. Polka powinna być więc zdecydowaną faworytką.

United Cup. O której godzinie mecz Iga Świątek - Maya Joint? Gdzie go oglądać? [TRANSMISJA TV NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIK]

Mecz Iga Świątek - Maya Joint rozpocznie się w piątek 9 stycznia o godz. 7:30 polskiego czasu. Transmisję z tego starcia będzie można oglądać na kanale Polsat Sport 1 oraz w internecie na płatnej platformie Polsat Box Go. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Zaraz po zakończeniu tego spotkania na kort wyjdzie Hubert Hurkacz, który zmierzy się z Alexem de Minaurem. Na koniec czeka nas pojedynek mikstów. Na razie po stronie australijskiej zgłoszeni zostali Storm Hunter i John-Patrick Smith, a po polskiej - Świątek i Hurkacz. Przed rozpoczęciem ostatniego meczu drużyny będą mogły jednak dokonywać zmian. Wszystkie te starcia będą transmitowane w Polsacie Sport 1 i Polsat Box Go. Awans do półfinału i prawo gry przeciwko Stanom Zjednoczonym wywalczy ekipa, która wygra co najmniej dwa z trzech spotkań.