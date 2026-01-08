Powrót na stronę główną

Strój Sabalenki wywołał burzę. Fala komentarzy

Nowy strój liderki światowego rankingu WTA - Aryny Sabalenki na Australian Open wywołał falę komentarzy. Większość fanów jest zachwycona jej nowym strojem. Nie brakuje jednak też negatywnych komentarzy.
Aryna Sabalenka
Screen Instagram - Aryna Sabalenka

"Małe zamieszanie dla mojego stroju na Australian Open, inspirowanego surfowaniem" - napisała na Instagramie Aryna Sabalenka, prezentując strój, w którym będzie grała na pierwszym turnieju wielkoszlemowym w tym roku - Australian Open. Jej sukienka jest w trzech kolorach (pomarańcz, czerń i róż) z niebieskim elementami przy zamku. Z tyłu sukienka ma delikatne wycięcie. 

Oto nowy strój Aryny Sabalenki

Strój Aryny Sabalenki wywołał falę komentarzy w mediach społecznościowych. Na "Tennis Channel" jest 41 komentarzy i blisko 27 tysięcy wyświetleń. Liczby na The Tennis Letter to: aż 238 komentarzy i ponad 220 tysięcy wyświetleń. Większość z internautów chwali strój Sabalenki. 

  • "Uwielbiam to! Myślę, że to jej najlepszy zestaw w życiu!", 
  • "Ta sukienka jest niesamowita! Uwielbiam zestawy Aryna dla Australian Open"
  • "Nie byłem pewien, dopóki nie zobaczyłem tyłu. Wygląda pięknie, jak zwykle"
  • "W końcu śliczna sukienka od Nike! Minęło 10 lat, odkąd zaprojektowali stylową, kolorową sukienkę"
  • "Oszałamiająca Aryna", "Wyglądasz powalająco"

Nie zabrakło też jednak negatywnych, prześmiewczych komentarzy. 

  • "Okropne. Nic nie wygląda dobrze na  na Sabalence"
  • "Nie podoba mi się, przepraszam"
  • "Czy jej sponsorem jest Dunkin Donuts?"
  • "Jest tańcząca królowa i jest tańczący klaun, Sabalenka zdecydowanie jest tą drugą"

"Nie, może gdyby nie było czarnego koloru. Ma kilka uroczych sukienek, ale nie ma wcięcia w talii i potrzebuje kroju i fasonu, żeby jej nie podkreślać. Ten krój podkreśla talię, a czarny przyciąga wzrok właśnie w tym miejscu" - czytamy. 

Sabalenka jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Australian Open. Rok temu przegrała 3:6, 6:2, 5:7 z Amerykanką Madison Keys 

