Strój Sabalenki wywołał burzę. Fala komentarzy

"Małe zamieszanie dla mojego stroju na Australian Open, inspirowanego surfowaniem" - napisała na Instagramie Aryna Sabalenka, prezentując strój, w którym będzie grała na pierwszym turnieju wielkoszlemowym w tym roku - Australian Open. Jej sukienka jest w trzech kolorach (pomarańcz, czerń i róż) z niebieskim elementami przy zamku. Z tyłu sukienka ma delikatne wycięcie.

Oto nowy strój Aryny Sabalenki

Strój Aryny Sabalenki wywołał falę komentarzy w mediach społecznościowych. Na "Tennis Channel" jest 41 komentarzy i blisko 27 tysięcy wyświetleń. Liczby na The Tennis Letter to: aż 238 komentarzy i ponad 220 tysięcy wyświetleń. Większość z internautów chwali strój Sabalenki.

"Uwielbiam to! Myślę, że to jej najlepszy zestaw w życiu!",

"Ta sukienka jest niesamowita! Uwielbiam zestawy Aryna dla Australian Open"

"Nie byłem pewien, dopóki nie zobaczyłem tyłu. Wygląda pięknie, jak zwykle"

"W końcu śliczna sukienka od Nike! Minęło 10 lat, odkąd zaprojektowali stylową, kolorową sukienkę"

"Oszałamiająca Aryna", "Wyglądasz powalająco"

Nie zabrakło też jednak negatywnych, prześmiewczych komentarzy.

"Okropne. Nic nie wygląda dobrze na na Sabalence"

"Nie podoba mi się, przepraszam"

"Czy jej sponsorem jest Dunkin Donuts?"

"Jest tańcząca królowa i jest tańczący klaun, Sabalenka zdecydowanie jest tą drugą"

"Nie, może gdyby nie było czarnego koloru. Ma kilka uroczych sukienek, ale nie ma wcięcia w talii i potrzebuje kroju i fasonu, żeby jej nie podkreślać. Ten krój podkreśla talię, a czarny przyciąga wzrok właśnie w tym miejscu" - czytamy.

Sabalenka jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Australian Open. Rok temu przegrała 3:6, 6:2, 5:7 z Amerykanką Madison Keys