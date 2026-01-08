Strój Sabalenki wywołał burzę. Fala komentarzy

"Małe zamieszanie dla mojego stroju na Australian Open, inspirowanego surfowaniem" - napisała na Instagramie Aryna Sabalenka, prezentując strój, w którym będzie grała na pierwszym turnieju wielkoszlemowym w tym roku - Australian Open. Jej sukienka jest w trzech kolorach (pomarańcz, czerń i róż) z niebieskim elementami przy zamku. Z tyłu sukienka ma delikatne wycięcie.
Strój Aryny Sabalenki wywołał falę komentarzy w mediach społecznościowych. Na "Tennis Channel" jest 41 komentarzy i blisko 27 tysięcy wyświetleń. Liczby na The Tennis Letter to: aż 238 komentarzy i ponad 220 tysięcy wyświetleń. Większość z internautów chwali strój Sabalenki.
Nie zabrakło też jednak negatywnych, prześmiewczych komentarzy.
"Nie, może gdyby nie było czarnego koloru. Ma kilka uroczych sukienek, ale nie ma wcięcia w talii i potrzebuje kroju i fasonu, żeby jej nie podkreślać. Ten krój podkreśla talię, a czarny przyciąga wzrok właśnie w tym miejscu" - czytamy.
Sabalenka jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Australian Open. Rok temu przegrała 3:6, 6:2, 5:7 z Amerykanką Madison Keys