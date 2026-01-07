Hubert Hurkacz został zgłoszony do zawodów ATP 250 w Montpellier, które odbędą się w lutym tego roku. Termin tego turnieju pokrywa się ze spotkaniami Pucharu Daviesa, co oznacza, że Polak nie będzie w stanie zagrać w meczach reprezentacyjnych. Rywalizacja w zawodach ATP potrwa od 1 do 8 lutego, a w Pucharze Daviesa – od 6 do 8 dnia tego miesiąca.

Hubert Hurkacz zgłoszony na turniej. Nie zagra w kadrze

Polacy zmierzą się w Pucharze Daviesa z reprezentacją Egiptu. Zwycięzca spotkania zostanie sklasyfikowany w grupie I tego turnieju, a przegrany "spadnie" do grupy 2. Reprezentacja Polski to obecnie 36. drużyna Pucharu Daviesa i jako taka zasłużyła na miejsce wśród rozstawionych. Egipt to 42. zespół rankingu - najwyżej klasyfikowany wśród nierozstawionych.

Hubert Hurkacz regularnie gra w meczach reprezentacyjnych – obecny sezon zaczął od spotkań w United Cup. W tym turnieju Polska trafiła do grupy z Niemcami i Holandią. Pierwszego z tych rywali nasza kadra pokonała 3:0 dzięki zwycięstwu Igi Świątek z Evą Lys, Hurkacza z Alexandrem Zverevem oraz wygranej miksta Katarzyna Kawa/Jan Zieliński.

Polacy pokonali też 3:0 reprezentację Holandii. Hurkacz wygrał bez straty seta z Tallonem Griekspoorem, Iga Świątek zwyciężyła z Susan Lamens, a mikst Zieliński - Kawa wygrał z parą Schuurs-Pel. W drugiej rundzie Polacy zmierzą się z reprezentacją Australii, w której skład wchodzi m.in. Maya Joint i Alex de Minaur.

Turniej United Cup potrwa do 11 stycznia. Polska zagra w ćwierćfinale turnieju. Mecz z Australią rozpocznie się w piątek 9 stycznia o 7:30.

Hubert Hurkacz zajmuje obecnie 83. miejsce w rankingu ATP.